Iron Maiden dołącza do Metal Fest w World of Tanks Modern Armor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Metalowe szaleństwo w wykonaniu studia Wargaming nadal trwa za sprawą legendarnego zespołu Iron Maiden, który dołącza do ostatecznego aktu festiwalu Metal Fest w World of Tanks Modern Armor (WoTMA). Wydarzenie rozpoczęło się od mocarnego wejścia Sabatonu, następnie w elektryzującym występie zagrała kapela Megadeth. Teraz nadszedł czas na wielki finał, w którym scenę Metal Festu przejmuje Iron Maiden! Metal Fest w WoTMA to muzyczne wydarzenie dostępne w grze, które zapewnia podwyższony poziom adrenaliny w rozgrywce dzięki brzmieniu ciężkiego metalu z udziałem przygotowanych specjalnie na te okazję czołgów i dowódców. Wydarzenie podzielone zostało na trzy, pełne szaleństwa akty, z których każdy zaprezentował jeden z kultowych zespołów heavy metalowych. Akt pierwszy należał do Sabatonu, w drugim w świetle reflektorów stanęło Megadeth, a już teraz, w trzeciej i finałowej części festiwalu scena główna należy do Iron Maiden.







Od 12 września do 3 października, Iron Maiden zapewni graczom prawdziwie hard-rockowe doświadczenia. Czołgiści wyruszą na misje, aby wypełnić szereg wyzwań i odblokować ekskluzywne nagrody, które w pełni ucieleśniają ducha legendarnej kapeli. Miotający ogniem czołg Senjutsu TO-55 w stylu Iron Maiden zadaje ogniste obrażenia w bitwach z II wojny światowej. Razem z nim na pole bitwy wjedzie też czołg o nazwie A Matter of Life and Death (AMOLAD), pojazd z okresu zimnej wojny dostępy wyłącznie w World of Tanks Modern Armor, który został zaprojektowany specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Oba czołgi uosabiają siłę i charyzmę, które sprawiły, że Iron Maiden stało się światową legendą. Kultowy Eddie, maskotka zespołu, wcieli się w rolę dowódcy w pełni trójwymiarowym wydaniu, a jego mroczny, gardłowy głos wywoła ciarki na plecach tych, którzy będą mu towarzyszyć na polu bitwy.



Do zebrania będzie również galeria 14 standardowych dowódców Eddiego 2D w różnych wydaniach. Każdy z nich został starannie zaprojektowany, aby oddać hołd Eddiemu, który pojawił się na wszystkich dotychczasowych okładkach albumów Iron Maiden.



Czołgiści będą też zagrzewani do nadchodzącej bitwy dzięki mocy dwóch utworów Iron Maiden – "Brighter Than a Thousand Suns" oraz "The Writing on the Wall". Hymny doskonale znane społeczności skupionej wokół zespołu będą rozbrzmiewać w garażu jako zapowiedź rychłego triumfu dla tych, którzy zakupią epickie czołgi Iron Maiden.































Źródło: Info Prasowe - Wargaming