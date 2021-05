JDS Labs – doskonała elektronika z USA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ta zrodziła się z pomysłu kilku pasjonatów dobrego brzmienia, którzy od początku chcieli stworzyć urządzenia nie tylko świetnie grające, ale też rozsądnie wycenione. Przez to, produkty JDS Labs oferują bardzo wiele i nierzadko mogą konkurować z dużo droższymi odpowiednikami. Jedną z dewiz firmy jest tworzenie „obiektywnego audio”, czyli tworzenie produktów o neutralnym, transparentnym i dojrzałym brzmieniu. A przez to najlepszych w danym przedziale cenowym. JDS Labs w logiczny i przemyślany sposób wciąż rozwija swoje niewielkie, a przez to i praktyczne urządzenia o te funkcje, które są w codziennym użytkowaniu naprawdę potrzebne.







Jednocześnie konstrukcja wszystkich urządzeń jest przemyślana ergonomicznie i po prostu solidna, dlatego też produkty firmy JDS Labs bez problemu odnajdą się na biurku każdego melomana, czy też w domowym studio. Wszystkie produkty firmy JDS Labs posiadają niespotykane w swoich przedziałach cenowych rozwiązania takie, jak chociażby czterowarstwowe płytki drukowane, oscylatory MEMS, czy też bardzo starannie zaprojektowane zasilanie zewnętrzne. Co równie istotne, wzmacniacze słuchawkowe JDS Labs posiadają niską oporność wyjściową na poziomie 0.1 Ohm. Oznacza to doskonałą współpracę z każdym modelem słuchawek a przez to za każdym razem najlepsze z możliwych brzmienie.



Oferta firmy JDS Labs jest urozmaicona a przy tym logicznie się uzupełniająca. Producent oferuje nam następujące urządzenia:

JDS Labs ELEMENT II – jest to flagowy produkt amerykańskiej marki, integrujący wzmacniacz słuchawkowy, przedwzmacniacz liniowy oraz przetwornik cyfrowo-analogowy w jednym urządzeniu. Wzmacniacz słuchawkowy posiada moc 1.3W na kanał, co sprawia, że napędzi każde słuchawki. Przedwzmacniacz posiada regulację głośności oraz wyjście liniowe, dzięki czemu ELEMENT II możemy podłączyć także do kolumn aktywnych. Przetwornik cyfrowo-analogowy w ELEMENT II z kolei to zaawansowana konstrukcja oparta na najnowszym układzie XMOS oraz sprawdzonym i świetnie brzmiącym chipie AKM AK4493EQ. Cena modelu to 2220 PLN z VAT.



JDS Labs EL AMP II – to doskonały wzmacniacz słuchawkowy stworzony specjalnie dla najbardziej wymagających słuchaczy, w tym także i tych posiadających trudne do napędzenia słuchawki. EL AMP II posiada niebagatelną moc 1.3W na kanał. Sprawia to, że poradzi sobie z każdymi trudnymi nausznikami. W EL AMP II zastosowano także zaawansowane rozwiązania takie, jak czterowarstwowa płytka PCB oraz prowadzenie masy w topologii gwiazdy. Co więcej, EL AMP II to także świetny przedwzmacniacz umożliwiający podłączenie aktywnych kolumn. A przełączanie miedzy nimi i słuchawkami odbywa się za pomocą przycisku, co dodatkowo ułatwia sterowanie. Produkt dostępny jest w cenie 1699 PLN z VAT.



JDS Labs EL DAC II – to dedykowany do wzmacniacza EL AMP II zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy oparty o najnowszą generację układu XMOS na wejściu USB oraz sprawdzony i świetnie brzmiący układ konwertera AKM AK4493EQ. Urządzenie to posiada zewnętrzne zasilanie z bardzo niskimi szumami, a ponadto korzysta z precyzyjnego oscylatora taktu zegara MEMS. Wszystko to dla zapewnienia najwyższej jakości dźwięku. Dopracowano nawet drobne szczegóły, takie jak izolowane transformatorem wejście S/PDIF oraz możliwość aktualizacji firmware. Cena produktu w Polsce to 1699 PLN z VAT.



JDS Labs Atom AMP – jest to przystępny cenowo a jednocześnie znakomity wzmacniacz słuchawkowy wraz z przedwzmacniaczem posiadającym dwa wejścia liniowe. Oferuje on ponad 500mW mocy przy obciążeniu 150Ohm oraz doskonałe brzmienie w starannie zaprojektowanej i nowoczesnej formą obudowie. Cena wzmacniacza to 699 PLN z VAT.



JDS Labs Atom DAC – nowoczesny budżetowy przetwornik cyfrowo-analogowy specjalnie zaprojektowany do współpracy ze wzmacniaczem Atom AMP. Posiada on najnowszej generacji wejście USB na układzie XMOS oraz wspiera odtwarzanie formatów wysokiej rozdzielczości wraz z DXD, czyli 32bit/384kHz włącznie. Cena DAC’a to 699 PLN z VAT.



JDS Labs OL SWITCHER – precyzyjnie zaprojektowany pasywny przełącznik źródeł posiadający dwa wejścia oraz dwa wyjścia. Urządzenie nie posiada elementów aktywnych, dzięki czemu jest niezwykle przeźroczyste dla sygnału. Cena to 269 PLN z VAT.



JDS Labs SUBJECTIVE3 – to trójzakresowy korektor pasma z precyzyjną regulacją dla tonów niskich, średnich oraz wysokich. Dzięki trzem potencjometrom oraz dokładnie dobranym częstotliwościom regulacji możemy teraz dopasować charakter brzmienia do naszych preferencji. Jest to w pełni analogowy korektor, bez konwersji sygnału do domeny cyfrowej, dzięki czemu zachowuje on bardzo wysoką transparentność dla sygnału. Cena EQ to 689 PLN z VAT.





































Źródło: Info Prasowe / MIP