Jabra - linia inteligentnych urządzeń wideo PanaCast

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra zapowiedziała dziś wprowadzenie do oferty nowych produktów z rodziny Jabra PanaCast, które wzbogacają sale konferencyjne o wideo, audio i inteligencję, i są dostosowane do potrzeb miejsca pracy w nowej rzeczywistości. Jabra PanaCast 50 zostało zaprojektowane jako pierwsze na świecie inteligentne rozwiązanie do wideokonferencji, spełniające wymagania nowej rzeczywistości, a Jabra PanaCast 20 to przełomowa, inteligentna kamera osobista. Praca hybrydowa stała się nieodłącznym elementem nowej rzeczywistości. Zespoły coraz częściej korzystają z technologii wspomagających współpracę i chcą to robić w sposób elastyczny i hybrydowy — w kawiarniach, własnych domach czy biurach.







Od początku pandemii obserwujemy znaczny wzrost wykorzystania technologii wideo przez rozproszone zespoły. Przedtem autonomicznej kamery internetowej lub wbudowanej kamery komputerowej używało 66% pracowników biurowych — obecnie robi tak 86% pracowników w domach1. Urządzenia z rodziny Jabra PanaCast zostały opracowane po to, by pomóc firmom działać w warunkach pracy hybrydowej. Łączą one realistyczny obraz, przodujące w skali światowej technologie audio, a także najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, by wprowadzać nową jakość do spotkań i współpracy.



Zakupując rozwiązania do biura, firmy często muszą wybierać między znakomitym dźwiękiem a obrazem o wysokiej rozdzielczości. Jabra PanaCast 50 odpowiada na tę potrzebę jako rozwiązanie plug and play, które oferuje najbardziej wciągające wrażenia wizualne dostępne obecnie na rynku.



PanaCast 50 wciela się w rolę „reżysera” spotkania i inteligentnie dostosowuje transmisję wideo do jego przebiegu. Funkcja Virtual Director wykorzystuje oparte na sztucznej inteligencji strumienie wideo i audio oraz zastrzeżone algorytmy Jabra do automatycznej regulacji kadru w zależności od tego, co się dzieje na spotkaniu. W ten sposób Jabra PanaCast 50 może wykrywać aktywnych uczestników oraz przebieg rozmowy, zapewniając zdalnym rozmówcom w pełni realistyczne wrażenia i szybko reagując na ich potrzeby.



Zespół trzech 13-megapikselowych kamer o wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne, 180‑stopniowe pole widzenia i panoramiczny widok o rozdzielczości 4K, obejmujący całe pomieszczenie. Opatentowana technologia łączenia w czasie rzeczywistym wideo o wysokiej rozdzielczości stosuje zaawansowane algorytmy do wyboru sposobu scalania obrazu na żywo z zachowaniem ultraniskiego poziomu opóźnień. Technologia ta zawsze optymalnie obejmuje wszystkich uczestników: od rozmów indywidualnych po spotkania z całym zespołem.



Jabra PanaCast 50 ma dziewięć wydajnych procesorów do przetwarzania brzegowego, w tym dwa najnowocześniejsze procesory sztucznej inteligencji przeznaczone specjalnie do zastosowań audio i wideo. Ta niezwykle zaawansowana architektura systemu umożliwia inteligentnemu rozwiązaniu do telekonferencji integrowanie w czasie rzeczywistym dźwięku, obrazu oraz danych. Dzięki temu funkcja Inteligentny zoom zawsze doskonale ustawia użytkownika w kadrze z myślą o zdalnych rozmówcach. Funkcja Virtual Director przenosi kadry wideo między osobami aktualnie mówiącymi, w zależności od tego, co się dzieje na spotkaniu. Dzięki temu zdalni uczestnicy mogą znacznie łatwiej śledzić przebieg dyskusji, a Jabra PanaCast 50 oferuje im wciągające, realistyczne doznania bez rozpraszania uwagi.



Jabra PanaCast 50 może dostarczać dwa strumienie wideo jednocześnie, a tym samym wykonywać różne funkcje naraz. Kiedy jeden strumień wideo jest skoncentrowany na uczestnikach spotkania, drugiego można użyć do prezentacji określonego obszaru w pomieszczeniu. Dwa strumienie wideo umożliwiają też korzystanie z wbudowanej w urządzenie funkcji udostępniania tablicy, której zawartość jest rejestrowana i udoskonalana w czasie rzeczywistym. Obraz ten jest następnie transmitowany na żywo w ramach spotkania, lekcji czy wykładu, dzięki czemu każdy uczestnik czy uczeń może zobaczyć zawartość tablicy i brać aktywny udział w dyskusji, nawet jeśli nie znajduje się w sali.



Oprócz dwóch strumieni wideo, PanaCast 50 przesyła także niezależny strumień danych obejmujący zawsze 180-stopniowe pole widzenia. Zawiera on anonimowe metadane dotyczące liczby osób oraz informacje liczbowe w czasie rzeczywistym. Ze względu na 180-stopniowe pole widzenia PanaCast 50 może obejmować 100% sali konferencyjnej, co doskonale sprzyja liczeniu wszystkich obecnych osób. Informacje te są anonimowe, ponieważ urządzenie po prostu liczy osoby bez ich rozpoznawania.



Funkcja PeopleCount w PanaCast 50 umożliwia systemowi porównanie liczby osób obecnych na spotkaniu ze zdefiniowaną przez klienta liczbą miejsc. W ten sposób można sprawdzić, czy pomieszczenie nie jest przepełnione. Jeżeli liczba uczestników przekroczy limit miejsc, PanaCast 50 poinformuje o tym obecne osoby w sposób wizualny i dźwiękowy, umożliwiając podjęcie odpowiednich decyzji z punktu widzenia bezpieczeństwa i samopoczucia. Oznacza to, że wszyscy zebrani w pomieszczeniu otrzymują w czasie rzeczywistym powiadomienia o naruszeniu lokalnych wytycznych. Za pośrednictwem interfejsu sieciowego administratorzy IT mogą pozyskiwać dane obejmujące dłuższe okresy. W ten sposób firma może na podstawie danych podejmować decyzje o wykorzystywaniu sal konferencyjnych. Firmy mogą sprawdzać, ile pomieszczeń jest używanych, nawet kiedy nie trwają obecnie żadne spotkania, co pomoże im w zarządzaniu przestrzenią biurową.



PanaCast 50 ma osiem mikrofonów kształtujących wiązkę z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu. Towarzyszą im inteligentne algorytmy usuwające przeszkadzający hałas. Cztery donośne głośniki opracowane przez Jabra — dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe — w nieprzenoszącej wibracji konfiguracji stereo wypełniają pomieszczenie dźwiękiem wysokiej klasy i rozdzielczości, a najnowsza technologia dźwięku dwukierunkowego umożliwia prowadzenie rozmów w bardziej naturalny sposób. Rozwiązanie PanaCast 50 jest też zoptymalizowane pod kątem wszystkich czołowych platform UC. Oprócz współpracy z Microsoft Teams i Zoom, działa również bezproblemowo z Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms, co ułatwia współpracę.



Jabra PanaCast 20 to kompaktowe, przenośne i łatwe w obsłudze urządzenie, o estetycznym i ładnym wyglądzie, które umożliwia osobom pracującym elastycznie korzystanie z wysokiej jakości, bezpiecznej współpracy wideo niezależnie od miejsca pracy. Zawiera ono funkcje sztucznej inteligencji, która jest zarządzana bezpośrednio w urządzeniu za pośrednictwem procesora do przetwarzania brzegowego. W samym urządzeniu generowane są zaawansowane funkcje, niewymagające wysyłania danych do chmury ani instalowania dodatkowego oprogramowania. Znacznie minimalizuje to ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz maksymalizuje szybkość, precyzję i ogólną jakość działania. Osłona obiektywu gwarantuje użytkownikom kamery poczucie prywatności i zapobiega przypadkowemu włączeniu kamery, zapewniając im dodatkowo poczucie spokoju.



Zabezpieczenia są ważne dla osób pracujących poza biurem, ale nie mniej istotna jest jakość obrazu. PanaCast 20 zapewnia ją, oferując wideo o rozdzielczości 4K Ultra HD, HDR, a także personalizowany Inteligentny zoom, który zawsze odpowiednio kadruje głównego użytkownika, niezależnie od otoczenia. Urządzenie ma też automatyczną korekcję oświetlenia, dlatego strumień wideo jest zawsze optymalnie dostosowany do pory dnia i warunków współpracy.



Jabra PanaCast 50: dostępność od 15 czerwca 2021 r. w kolorze czarnym i szarym, rekomendowana cena producenta: 1195 USD/1065 EURO

Jabra PanaCast 20: dostępność od 1 sierpnia 2021 r. w kolorze czarnym, rekomendowana cena producenta 299 USD/267 EURO































Źródło: Info Prasowe / Jabra