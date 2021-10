Jabra Elite 7 Pro i Elite 7 Active już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki Jabra Elite 7 Pro i Jabra Elite 7 Active z najnowszego portfolio Jabra Elite True Wireless są już dostępne w sprzedaży w Polsce od 21 października b.r. Oba modele wzbogacają rodzinę serii Elite, dołączając do wprowadzonych we wrześniu słuchawek Elite 2 i Elite 3. Aktywna redukcja szumów, najnowsze technologie Jabra MultiSensor Voice i Jabra ShakeGrip, funkcja HearThrough, tryb mono, 6 mikrofonów, regulowany korektor dźwięku, bardzo mała konstrukcja zapewniająca maksymalną wygodę - to tylko niektóre z funkcji jakie oferują.







Słuchawki Jabra Elite 7 Pro, wyposażone w najnowszą technologię Jabra MultiSensor Voice, będą idealnym wyborem dla osób poszukujących najwyższej jakości połączeń i odbioru muzyki oraz nieograniczonego komfortu korzystania ze słuchawek bezprzewodowych. Elite 7 Pro są o 16% mniejsze od cieszących się ogromną popularnością Jabra Elite 75t — najmniejszych dotychczas słuchawek dousznych Jabra.

Technologia Jabra MultiSensor Voice zapewnia najwyższą jakość dźwięku połączeń, nawet w najbardziej hałaśliwych miejscach. Łączy ona w sobie czujnik przewodnictwa kostnego, cztery mikrofony oraz algorytmy zapewniające krystaliczną czystość rozmów. Czujniki Voice Pick Up (VPU) – wychwytywania głosu w każdej słuchawce dousznej – aktywują się automatycznie przy wietrznej pogodzie, wykorzystując technologię przewodnictwa kostnego, aby przekazywać nasz głos, co pozwala unikatowym, zaawansowanym algorytmom wykrywać i wyciszać odgłosy m.in. wiatru w celu zapewnienia największej klarowności rozmów.



Te wszechstronne słuchawki douszne oferują aktywną redukcję szumów (ANC), technologię sześciu mikrofonów (cztery wbudowane mikrofony do technologii połączeń oraz dwa dodatkowe do personalizacji i regulowania ANC), tryb HearThrough umożliwiający słuchanie dźwięków otoczenia i rozmawianie bez konieczności wyjmowania słuchawek dousznych, ładowanie bezprzewodowe, tryb mono, certyfikat odporności IP57 i 2-letnią gwarancję odporności na wodę i kurz. Działają do 8h na jednym ładowaniu i do 30 h korzystając z ładowania w etui. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia energię na jedną godzinę działania w ciągu zaledwie 5 minut. Słuchawki Elite 7 Pro są dostępne z wbudowaną Alexą oraz współpracują z Siri oraz Asystenta Google (wyłącznie z systemem Android).





Jabra Elite 7 Active zaprojektowano z myślą o osobach uprawiających sport i prowadzących aktywny tryb życia. Zaawansowana inżyniera dźwięku w połączeniu z innowacyjną powłoką ShakeGrip gwarantują dużą swobodę podczas treningu, dzięki idealnemu dopasowaniu i motywującym dźwiękom ulubionej muzyki. Budowa tych wkładek dousznych została opracowana tak, by trzymały się w uchu podczas najbardziej intensywnego wysiłku.



ShakeGrip stanowi innowacyjny materiał, który jest niewiarygodnie miękki w dotyku, a jednocześnie gwarantuje dużą przyczepność. Stworzony został ze specjalnej odmiany płynnej gumy silikonowej, która pewnie utrzymuje słuchawki w uszach bez konieczności używania skrzydełek niezależnie od tego, czy chodzimy, biegamy, czy ćwiczymy na siłowni. Elite 7 Active oferuje wyjątkową czystość dźwięku. Cztery starannie umiejscowione wewnętrzne i zewnętrzne mikrofony, pokryte drobną siateczką SAATI Acoustex dla ochrony przed odgłosami wiatru, zapewniają wyraźne połączenia bez względu na to, czy ćwiczymy na siłowni, czy pracujemy z domu. Dwa dodatkowe mikrofony służą do personalizacji i regulowania funkcji ANC. Poza technologią MultiSensor Voice, wersja Active oferuje takie same, najwyższej jakości funkcje co Elite 7 Pro.



Kolorystyka i cena:

• Jabra Elite 7 Pro: tytanowo-czarny (Titanium Black), czarny (Black), złoto-beżowy (Gold Beige); cena: 799 PLN

• Elite 7 Active: czarny (Black), granatowy (Navy), miętowy (Mint); cena: 699 PLN



Oba modele Elite 7 Pro i Elite 7 Active dostępne są w sprzedaży od 21 października 2021 roku w ofercie wybranych sprzedawców detalicznych.





























Źródło: Info Prasowe / Jabra