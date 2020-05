Jabra Elite Active 75t w sześciu kolorach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli zastanawiasz się jak sprawić, by codzienny jogging lub trening w domu były jeszcze przyjemniejsze i efektywniejsze, wypróbuj Elite Active 75t. Elite Active 75t od Jabra to bezprzewodowe wodoodporne słuchawki douszne true wireless, stworzone z myślą o aktywnym stylu życia, które już wkrótce dostępne będą aż w 6 atrakcyjnych wariantach kolorystycznych. Kolor Mint to nowa klasyka tego lata, natomiast jeśli nie czujesz mięty, zawsze możesz sięgnąć po ognistą Siennę lub stylową opcję Navy. Jabra Elite Active 75t, zaprezentowane na tegorocznym CES, są o 22 procent mniejsze od swojego poprzednika, czyli wyróżnianego wielokrotnie Elite Active 65t.







Opracowując nowy model marka Jabra przeanalizowała tysiące skanów uszu. Dzięki temu udało się stworzyć wkładki o optymalnym kształcie, które doskonale dopasowują się do ucha, gwarantują stabilność i zaskakują wygodą.

Elite Active 75t są odporne na kurz i pot, dysponują baterią o żywotności do 28 godzin, a trwała powłoka zapewnia im optymalną przyczepność. Dopasowany kształt i rozmiar wkładki dousznej zapewniają pierwszorzędną izolację hałasu. Oznacza to, że możesz całkowicie zanurzyć się w muzyce lub rozmowach telefonicznych, a w razie potrzeby aktywować opcję HearThrough, aby wpuścić odgłosy z otoczenia. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy znajdujesz się w pobliżu ruchliwej drogi, czy też innych osób.



Przy okazji Jabra z radością informuje, że od maja 2020 r. wszystkie warianty Elite Active 75t i Elite 75t obsługują funkcje MySound (indywidualny test słuchu zapewniający lepsze wrażenia dźwiękowe) i MyControls (możliwość przypisania określonych funkcji wybranym przyciskom, dostępna w aplikacji Sound+). Użytkownik, który większość czasu spędza na słuchaniu muzyki, dzięki MyControls może na przykład zebrać wszystkie potrzebne przyciski na prawej słuchawce. Oznacza to możliwość przeniesienia przycisku z komendą Następny utwór i Poprzedni utwór z lewej do prawej słuchawki. To samo dotyczy użytkownika bardziej skoncentrowanego na połączeniach telefonicznych: za pomocą MyControls można teraz przenieść funkcję Wycisz (wł./wył.) i Sidetone do prawej słuchawki dousznej.



Po zakończeniu treningu możesz zabrać ze sobą kolorowe słuchawki douszne do łazienki. Elite Active 75t posiadają stopień ochrony IP57, co oznacza że są wodoodporne.



Jabra Elite Active 75t dostępne wkrótce u wybranych sprzedawców detalicznych w sugerowanej cenie detalicznej 849.99 PLN.



Oprócz wersji Navy, Sienna i Mint słuchawki douszne dostępne będą w kolorze Copper Black (wyłączność dla Amazon), Titanium Black (wyłączność dla BestBuy) i Grey.































Źródło: Info Prasowe / Jabra