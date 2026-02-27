Jabra Evolve3 dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra ogłasza polską premierę najnowszej generacji zestawów słuchawkowych z linii Evolve3. Od 1 marca modele Evolve3 85 (over-the-ear) oraz Evolve3 75 (on-the-ear) będą dostępne w sprzedaży w Polsce, oferując połączenie zaawansowanej technologii audio, nowoczesnego duńskiego designu i funkcji przygotowanych na erę pracy wspieranej przez AI. To seria zaprojektowana jako pierwsze prawdziwie uniwersalne słuchawki, łączące profesjonalną jakość dźwięku z codziennym komfortem, do użytkowania w pracy i życiu codziennym – oba modele są najbardziej kompaktowe i najlżejsze w swojej klasie.







Nowe modele Evolve3 powstały z myślą o współczesnych użytkownikach – tych, którzy często przełączają się między spotkaniami online, pracą hybrydową, zadaniami wymagającymi pełnej koncentracji oraz czasem prywatnym. Evolve3 to pierwsza w portfolio Jabra seria zaprojektowana jako w pełni uniwersalne rozwiązanie – łączące profesjonalną jakość rozmów, certyfikacje biznesowe i zaawansowane zarządzanie IT z designem oraz wygodą użytkowania znaną z segmentu konsumenckiego. To odpowiedź na trzy kluczowe trendy kształtujące współczesną pracę: rosnące znaczenie jakości dźwięku, oczekiwania wobec nowoczesnego designu oraz rozwój środowiska pracy opartego na AI. Dlatego Evovle3 to zestawy słuchawkowe, które są równie skuteczne w komunikacji biznesowej, jak i atrakcyjne pod względem designu i wygody, dzięki temu użytkownicy mogą brzmieć profesjonalnie i wyglądać stylowo w każdej sytuacji, w której potrzebują słuchawek. Niezależnie od tego czy jest to praca w biurze, oglądanie multimediów podczas lotu czy w domowym zaciszu, spotkanie online w kawiarni, czy też rozmowa przez telefon na lotnisku, Evolve3 zapewnia czysty dźwięk w każdym środowisku.



Nowy standard jakości rozmów – bez wysięgnika mikrofonu

W modelach Evolve3 Jabra zrezygnowała z klasycznego wysięgnika mikrofonu, zachowując jednak profesjonalny standard przechwytywania głosu. Stało się to możliwe dzięki technologii Jabra ClearVoice, łączącej autorskie algorytmy przetwarzania sygnału z głęboką siecią neuronową (DNN), trenowaną na dziesiątkach milionów zdań. System analizuje charakterystykę mowy – jej modulację, tonację i dynamikę – aby precyzyjnie oddzielić głos użytkownika od hałasu otoczenia.



Adaptacyjna aktywna redukcja hałasu (ANC), dostępna w obu modelach, działa dynamicznie, reagując na zmiany środowiska w czasie rzeczywistym, nie tylko podczas słuchania muzyki, ale również w trakcie rozmów. W efekcie użytkownik może prowadzić spotkania w każdym miejscu, zachowując wyraźną i profesjonalną jakość komunikacji. Dźwięk przestrzenny Jabra Enhanced Spatial Sound sprawia, że rozmowy brzmią naturalniej i mniej męcząco, a funkcja Sidetone pozwala lepiej kontrolować własny głos. Oba modele posiadają certyfikaty wiodących platform komunikacyjnych (w wersjach UC), oferują bezpieczne połączenia Bluetooth z dołączonym adapterem oraz wsparcie dla scentralizowanego zarządzania przez Jabra Plus Management. Użytkownicy mogą personalizować ustawienia za pomocą aplikacji mobilnej Jabra Plus, a wersja desktopowa pojawi się w drugiej połowie 2026 r.



Jabra Evolve3 85 – koncentracja bez kompromisów w najbardziej wymagającym otoczeniu

Model Jabra Evolve3 85 to konstrukcja wokółuszna (over-the-ear) stworzona dla osób, które potrzebują maksymalnej izolacji i pełnego skupienia w wymagającym, głośnym środowisku. Duże, ergonomiczne nauszniki skutecznie odcinają od hałasu zewnętrznego, a oddychające poduszki zapewniające komfort przez cały dzień. Jednocześnie konstrukcja została odchudzona i wysmuklona w porównaniu z poprzednią generacją, model ten jest o 35% smuklejszy i 23% lżejszy od swojego poprzednika, dzięki czemu słuchawki są wygodniejsze w codziennym użytkowaniu, a składana konstrukcja i kompaktowe etui ułatwiają transport. Evolve3 85 oferuje do 25 godzin rozmów lub do 120 godzin słuchania muzyki¹ (przy wyłączonym ANC/busylight).



Jabra Evolve3 75 – lekkość, mobilność i świadomość otoczenia

Jabra Evolve3 75 to model nauszny (on-the-ear), idealny dla o pracowników hybrydowych i osób często przemieszczających się między biurem, domem a podróżą służbową. Lżejsza (ważą zaledwie 180 gramów), bardziej przewiewna konstrukcja delikatnie przylega do ucha, zapewnia komfort przez cały dzień oraz większą świadomość sytuacyjną w dynamicznym otoczeniu. Oddychające poduszki zapewniają chłód i wygodę. Zestaw oferuje do 22 godzin rozmów lub do 110 godzin słuchania muzyki (przy wyłączonym ANC/busylight). Kompaktowa forma sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób ceniących mobilność bez kompromisów w zakresie jakości dźwięku. Oba zestawy słuchawkowe oferują ładowanie bezprzewodowe oraz są wyposażone w wymienne baterie, co wydłuża żywotność produktu i jest zgodne z przepisami dotyczącymi napraw. A dzięki funkcji szybkiego ładowania użytkownik zyskuje do 10 godzin pracy po zaledwie 10 minutach ładowania.



Nowa era pracy opartej na AI

Seria Evolve3 została zaprojektowana z myślą o przyszłości, w której interakcja głosowa z narzędziami AI stanie się natychmiastowym i naturalnym elementem pracy. Dzięki wysokiej precyzji rozpoznawania mowy i płynnemu dostępowi do asystentów głosowych użytkownicy mogą dyktować wiadomości, wydawać polecenia czy prowadzić transkrypcję rozmów z wysoką skutecznością – nawet w warunkach bez ekranu. W kontekście nowych sposobów pracy, gdzie mobilność, elastyczność i szybki dostęp do narzędzi cyfrowych są priorytetem, Evolve3 oferuje gotowość na środowiska pracy oparte na sztucznej inteligencji oraz realne wsparcie dla użytkowników, którzy oczekują najwyższej wydajności. System ten, oparty na technologii Jabra ClearVoice, wykorzystuje technologię głębokiego uczenia się opartą na AI, przeszkoloną na ponad 60 milionach rzeczywistych zdań, aby z wysoką dokładnością oddzielać mowę od hałasów tła. W rzeczywistych warunkach zapewnia gotowość do pracy z AI, rejestrując 96% słów we wszystkich testowanych środowiskach (99% w otwartych biurach)1 – nawet bez wysięgnika mikrofonu.



Muzyka i codzienne użytkowanie poza pracą

Seria Evolve3 powstała nie tylko jako narzędzie pracy, ale również jako wysokiej klasy słuchawki do codziennego użytku prywatnego. Dzięki wsparciu kodeka LC3 oraz starannie dostrojonemu profilowi brzmienia modele oferują dynamiczny, czysty i dobrze zbalansowany dźwięk podczas słuchania muzyki, podcastów czy oglądania filmów. Adaptacyjna redukcja hałasu sprawdza się również poza biurem – w komunikacji miejskiej, podczas lotu czy w domowym otoczeniu. Funkcja HearThrough umożliwia natomiast szybkie dopuszczenie dźwięków z zewnątrz bez zdejmowania słuchawek, co zwiększa komfort użytkowania w przestrzeni publicznej. Dźwięk można personalizować w aplikacji Jabra Plus, aby pasował do utworu lub nastroju użytkownika. Nowoczesny, minimalistyczny design w kolorze czarnym oraz Warm Grey sprawia, że Evolve3 nie wyglądają jak typowy sprzęt korporacyjny, lecz jak eleganckie słuchawki klasy premium, które można nosić także po godzinach.



Długi czas pracy na baterii sprawia, że jedno ładowanie wystarcza zarówno na intensywny dzień pracy, jak i wieczorny relaks z muzyką czy serialem. Tym samym Evolve3 realnie łączą dwa światy – profesjonalny i prywatny – bez potrzeby zmiany urządzenia.



Dostępność:

Oba modele będą dostępne w sprzedaży w Polsce w kolorze czarnym od 1 marca 2026 roku w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej:

• Jabra Evolve3 85: 1999 PLN.

• Jabra Evolve3 75: 1499 PLN.



Wariant kolorystyczny Warm Grey będzie dostępny od kwietnia 2026 r.

































źródło: Info Prasowe - Jabra