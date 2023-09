Jabra przedstawia nowe słuchawki Elite 8 Active i Elite 10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra przedstawia dziś dwa nowe modele słuchawek klasy premium, poszerzając swoją ofertę słuchawek true wireless z serii Elite. Jabra Elite 8 Active, przetestowane jako najbardziej wytrzymałe na świecie słuchawki douszne, oraz Elite 10, najbardziej zaawansowane słuchawki Jabra przeznaczone zarówno do pracy, jak i do użytku na co dzień, zapewniające czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych, komfort użytkowania przez cały dzień i bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki technologii Dolby Atmos z funkcją Dolby Head Tracking.







Najbardziej wytrzymałe słuchawki na świecie

Nowy model Jabra z serii Elite Active, Elite 8 Active, wyznacza nowy standard pod względem wytrzymałości i komfortu użytkowania. Przeznaczone nie tylko do biegania czy uprawiania sportu, nowe słuchawki zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom użytkowników niezależnie od tego, co robią i dokąd ich zaprowadzi życie.



Słuchawki Elite 8 Active przeszły wszystkie wymagane testy dla amerykańskiego standardu wojskowego (810H) wykonane w ekstremalnych warunkach. Obejmuje to wszystko, od wilgotności i wysokiej temperatury po deszcz i duże wysokości. Słuchawki są całkowicie wodoszczelne przy zanurzeniu na głębokość do 1.5 metra. Mają stopień ochrony IP68, co oznacza, że są w pełni pyłoszczelne i wodoodporne. Dodatkowo etui ładujące ma stopień ochrony IP54, czyli jest odporne na kurz i wilgoć. Ponadto poddaliśmy Elite 8 Active także testom Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT). W tym celu słuchawki przeszły 11 pełnych cykli testów, w tym 2 godziny w temperaturze 40°C przy 93% wilgotności, 15-minutowy test odporności na chlapanie słoną wodą i 15-minutowy test odporności na suszenie w temperaturze 40°C, aby w pełni udowodnić swoje właściwości antykorozyjne. Wszystko to przy jednoczesnym bezpiecznym i pewnym dopasowaniu do ucha, dzięki ulepszonej przyczepności zapewnionej przez technologię Jabra ShakeGrip.



Chociaż słuchawki Jabra Elite 8 Active są niezwykle wytrzymałe, nic nie straciły na jakości dźwięku ani estetyce. Są one stworzone, aby podkręcać treningi niesamowitym dźwiękiem dzięki technologii Dolby Audio, która zapewnia realistyczny, czysty dźwięk, gwarantując długotrwałe i bardziej komfortowe wrażenia słuchowe. Adaptacyjna hybrydowa aktywna redukcja hałasu (ANC) automatycznie dostosowuje poziom ANC do warunków otoczenia. Technologia Wind Neutralizing HearThrough tłumi również wszelkie zakłócenia powodowane przez wiatr bez blokowania odgłosów ruchu ulicznego, zapewniając bezpieczeństwo bez utraty jakości dźwięku.



Te słuchawki douszne, dzięki technologii 6 mikrofonów i specjalnej siateczce chroniącej przed wiatrem, stabilnemu połączeniu ze smartwatchem, Asystentowi Google, technologii Fast Pair, Swift Pair i Spotify Tap, czasie pracy na baterii do 8 godzin (32 godziny z etui), sprawdzą się równie dobrze w pracy, jak i podczas treningu.



Podkręcanie wrażeń dźwiękowych z Dolby Atmos

Nowe, najbardziej zaawansowane słuchawki douszne Jabra Elite 10 zapewniają optymalne połączenie komfortu, jakości dźwięku i rozmów. Sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i na co dzień. Te słuchawki douszne true wireless, zoptymalizowane pod kątem odtwarzania muzyki w Dolby Atmos, dają naprawdę wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego i są pierwszymi słuchawkami marki Jabra obsługującymi technologię Dolby Head Tracking. Dolby Head Tracking tworzy środowisko trójwymiarowego dźwięku – gdy słuchacz się porusza, on porusza się wraz z nim otaczając go zachwycającym brzmieniem ulubionych utworów, w tym zarówno Dolby Atmos, jak i muzyki stereo. A połączenie funkcji Dolby Head Tracking z utworami Dolby Atmos podnosi jakość dźwięku dzięki niesamowitej czystości i bogactwu szczegółów, zapewniając najlepsze wrażenia z odbioru Dolby Atmos.



Elite 10 eliminuje również hałas z otoczenia dzięki funkcji Jabra Advanced Active Noise Cancellation. Niezwykle wydajna funkcja ANC automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Dzieje się tak dzięki falom infradźwiękowym, które badają kanał słuchowy oraz algorytmom identyfikującym przenikanie hałasu i warunki wietrzne. W rezultacie wkładki douszne automatycznie przełączają się na najwyższy poziom ANC w bardziej hałaśliwym otoczeniu i zmniejszają jego poziom w cichych miejscach.



Wykorzystując doświadczenie modeli poprzednich generacji - Elite 7 Pro w zakresie dopasowania i Elite 85t w zakresie komfortu całodziennego noszenia, Elite 10 są pierwszymi bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi Jabra, które są wyposażone w technologię Jabra ComfortFit zapewniającą najbardziej naturalne, wygodne dopasowanie i mniejszą okluzję, dzięki półotwartej konstrukcji, która zmniejsza nacisk na ucho, umożliwiając użytkownikom wygodne chodzenie i prowadzenie rozmów. Każda powierzchnia, z którą styka się ucho, jest wykonana z miękkiego silikonu, który zapewnia dokładne dopasowanie, co oznacza mniejsze zmęczenie podczas całodziennego użytkowania. Słuchawki te zaprojektowano również z myślą o tym, aby pasowały do większej liczby kształtów i rozmiarów uszu niż kiedykolwiek wcześniej.

Słuchawki Elite 10 są wyposażone w technologię 6 mikrofonów zapewniającą krystalicznie czyste rozmowy, baterię umożliwiającą 6 godzin pracy (27 godzin z etui), wygodne etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, funkcję Bluetooth Multipoint, asystenta głosowego oraz łatwe parowanie.



Dostępność:

Słuchawki Elite 8 Active i Elite 10 będą dostępne w wybranych sieciach handlowych w drugiej połowie września.

Sugerowana cena detaliczna Elite 8 Active: 949 PLN. Kolory słuchawek: granatowy (navy) i czarny (black).



Sugerowana cena detaliczna Elite 10: 1199 PLN. Kolory słuchawek: kremowy (cream), tytanowo-czarny (titanium black) i czarny błyszczący (gloss black).





























Źródło: Info Prasowe - Jabra