Jabra rozszerza serię słuchawek Evolve3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra ogłosiła dzisiaj wprowadzenie trzech nowych modeli do serii Jabra Evolve3. Rozszerzają one linię profesjonalnych zestawów słuchawkowych zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości rozmów niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje przy biurku, w otwartym biurze, czy w modelu hybrydowym lub elastycznym. Nowe modele Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 i Evolve3 45 oferują profesjonalną jakość przechwytywania głosu, technologię ANC podczas rozmowy, która współpracuje z funkcją Sidetone oraz dźwięk zoptymalizowany pod kątem narzędzi do współpracy opartych na sztucznej inteligencji dla szerszego grona użytkowników.







Nowe modele odpowiadają na potrzeby różnych grup użytkowników. Evolve3 65 Flex wyróżnia się kompaktową, składaną konstrukcją bez wysięgnika mikrofonu, idealną dla osób pracujących hybrydowo. Dwa pozostałe modele wyposażono w mikrofon na pałąku, zoptymalizowany pod kątem pracy w biurach o wysokim poziomie hałasu. Dzięki temu organizacje mogą lepiej dopasować sprzęt do rzeczywistych warunków pracy swoich pracowników.



Badanie przeprowadzone przez Jabra wykazało, że 73% pracowników ma trudności z wyraźnym słyszeniem innych uczestników spotkań hybrydowych, co negatywnie wpływa na skuteczność rozmów i współpracy. Ponieważ głos staje się coraz ważniejszym elementem nie tylko podczas spotkań, ale także w wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – takich jak zamiana mowy na tekst, automatyczne podsumowania spotkań czy inne procesy oparte na rozpoznawaniu głosu – jakość przechwytywania głosu staje się nie tylko kwestią komfortu rozmów, ale również produktywności. Rozszerzona seria Evolve3 stanowi odpowiedź na to wyzwanie, oferując organizacjom zestawy słuchawkowe stworzone z myślą o różnych sposobach pracy, zapewniające bardziej spójną jakość dźwięku wśród wszystkich pracowników – zarówno podczas współpracy między ludźmi, jak i komunikacji z narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.



Zestawy słuchawkowe dopasowane do różnych stylów pracy

Chociaż każdy model jest dostosowany do konkretnych środowisk pracy, wszystkie trzy opierają się na technologii Jabra ClearVoice oraz funkcji ANC podczas rozmowy, zapewniających precyzyjny odbiór głosu, co sprzyja profesjonalnej jakości rozmów i koncentracji. Ponadto funkcja Sidetone działa równolegle z ANC i pozwala usłyszeć własny głos, co pomaga kontrolować głośność wypowiedzi. Wszystkie modele, stworzone z myślą o biznesie, oferują bezpieczną łączność Bluetooth Low Energy oraz scentralizowane zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem Jabra Plus Management i Jabra Xpress, co umożliwia łatwe wdrażanie i zarządzanie na dużą skalę.



Każdy model jest zoptymalizowany pod kątem różnych potrzeb w zakresie komunikacji i mobilności:

Jabra Evolve3 65 Flex – idealny wybór dla osób pracujących hybrydowo i elastycznie

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy pracują w różnych lokalizacjach i korzystają ze współdzielonych przestrzeni biurowych, a jednocześnie oczekują wysokiej jakości dźwięku w kompaktowej, łatwej do przenoszenia konstrukcji. Składana konstrukcja bez wysięgnika mikrofonowego, ulepszone przechwytywanie głosu na zewnątrz oraz adaptacyjna aktywna redukcja hałasu (Adaptive ANC) zapewniają profesjonalną jakość rozmów także poza biurem.



Jabra Evolve3 65 – najlepszy wybór do hałaśliwych biur typu open space

Stworzony z myślą o profesjonalistach pracujących w otwartych, gwarnych przestrzeniach biurowych typu open space, którzy potrzebują maksymalnego wsparcia w utrzymaniu koncentracji. Oferuje zaawansowaną redukcję hałasu z adaptacyjną technologią ANC oraz system przechwytywania głosu z trzema mikrofonami, zapewniając skuteczną izolację od hałasu otoczenia i wyraźny głos podczas rozmów.



Jabra Evolve3 45 – najlepszy wybór dla osób prowadzących rozmowy głównie przy biurku

Najlżejszy nauszny zestaw słuchawkowy w serii Evolve3, stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy większość dnia spędzają przy biurku – zarówno w biurze, jak i w domu. Łączy lekką i wygodną konstrukcję z prostą obsługą oraz wysoką jakością rozmów, zapewniając komfort nawet podczas wielu godzin noszenia i częstych połączeń.



Ofertę segmentu premium serii Evolve3 stanowią modele Jabra Evolve3 75 i Evolve3 85, wprowadzone na rynek na początku tego roku, które zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających środowiskach komunikacyjnych. Łączą w sobie zaawansowaną redukcję hałasów, wciągającą jakość dźwięku oraz wzornictwo klasy premium zapewniające najwyższy komfort i trwałość. Dzięki rozszerzeniu portfolio cała seria Evolve3 oferuje teraz zestawy słuchawkowe dopasowane do każdego nowoczesnego stylu pracy, docelowo zastępując rodzinę Jabra Evolve2, wprowadzoną na rynek w 2020 roku.



Najważniejsze cechy wspólne dla modeli Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 i Evolve3 45

• Precyzyjne przechwytywanie głosu w hałaśliwym otoczeniu – technologia Jabra ClearVoice wyodrębnia mowę w ruchliwych i gwarnych środowiskach biurowych, pomagając zachować wyraźną komunikację podczas rozmów.

• Dokładne rozpoznawanie głosu przez AI – zapewnia ponad 99% dokładności rozpoznawania głosu dla narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w środowiskach typu open space, wspierająca transkrypcję mowy, automatyczne podsumowania spotkań oraz inne procesy oparte na poleceniach głosowych.

• ANC i Sidetone podczas rozmowy – w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ANC, zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o koncentracji, funkcja ANC podczas rozmowy (In-call ANC) redukuje hałas w tle dla użytkownika zestawu słuchawkowego, pomagając mu zachować skupienie i zaangażowanie przez cały czas trwania rozmowy, a funkcja Sidetone pozwala usłyszeć własny głos, co pozwala utrzymać jego naturalną głośność podczas rozmowy.

• Komfort przez cały dzień – lekka, wygodna konstrukcja z owalnymi nausznikami i technologią Jabra Air Comfort™ ogranicza zmęczenie słuchowe nawet podczas wielogodzinnej pracy.

• Łatwa konfiguracja i niezawodna łączność – adapter USB umożliwia natychmiastową konfigurację i niezawodne połączenie bezprzewodowe, a obsługa natywnego Bluetooth oraz podwójna łączność pozwalają użytkownikom na jednoczesne połączenie zarówno z komputerem, jak i urządzeniem mobilnym.

• Stworzone z myślą o biznesie – bezpieczna łączność Bluetooth Low Energy (BLE) oraz scentralizowane zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem aplikacji Jabra Plus umożliwiają skalowalne i bezpieczne wdrożenie IT.

• Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb – użytkownicy mogą dostosować ustawienia i preferencje za pomocą aplikacji mobilnej Jabra Plus lub Jabra Direct.

• Certyfikacja dla najpopularniejszych platform – współpracują z aplikacjami Microsoft Teams, Zoom i Google Meet oraz są kompatybilne z każdą platformą do prowadzenia spotkań online.

• Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności – wymienne baterie i poduszki nauszne, materiały pochodzące z recyklingu lub z obiegu zamkniętego oraz opakowanie z certyfikatem FSC przyczyniają się do wydłużenia cyklu życia produktu.



Evolve3 65 Flex – najważniejsze cechy:

• Przenośna, składana konstrukcja bez wysięgnika mikrofonowego – bazując na modelu Evolve2 65 Flex, uznawanym za najbardziej mobilny profesjonalny zestaw słuchawkowy, Evolve3 65 Flex pozwala wygodnie korzystać z jednego urządzenia w różnych lokalizacjach i przestrzeniach pracy. W zestawie znajduje się kompaktowe etui, które z łatwością mieści się w niewielkiej torbie lub plecaku.

• Wyraźny głos bez wysięgnika mikrofonowego – technologia Jabra ClearVoice, wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia oparte na sztucznej inteligencji, skutecznie oddziela głos użytkownika od hałasu otoczenia i szumu wiatru.

• Adaptacyjna redukcja hałasu (ANC) z czterema mikrofonami i dostosowaniem do wiatru automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do zmieniających się warunków otoczenia, pomagając utrzymać koncentrację.

• Wysoka skuteczność wychwytywania głosu przez sztuczną inteligencję – osiąga ponad 95% dokładności wychwytywania głosu dla narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w każdym środowisku.

• Technologie Spatial Sound i Super Wideband – zapewniają bardziej naturalne brzmienie rozmów oraz większy komfort słuchania, nawet podczas długich połączeń.

• Wydłużona żywotność baterii – do 16 godzin rozmów lub 80 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.



Evolve3 65 – najważniejsze cechy:

• Zaawansowana redukcja hałasu do pracy w biurach typu open space – adaptacyjna technologia ANC z 4 mikrofonami dynamicznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do sposobu noszenia zestawu słuchawkowego oraz warunków panujących w otoczeniu, pomagając zachować koncentrację nawet w głośnym środowisku pracy.

• Technologia Jabra ClearVoice z 3 mikrofonami – zoptymalizowana pod kątem wyodrębniania mowy w hałaśliwych, otwartych przestrzeniach.

• W pełni odwracalne ramię mikrofonu – możliwość noszenia po obu stronach oraz funkcja „odchyl w górę, aby wyciszyć” i „odchyl w dół, aby mówić” ułatwia obsługę połączeń.

• Technologia Spatial Sound i Super Wideband – zapewniają bardziej naturalne brzmienie oraz większy komfort słuchania podczas długich rozmów.

• Długa żywotność baterii wystarczająca na cały dzień pracy – do 31 godzin rozmów lub 59 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.



Evolve3 45 – najważniejsze cechy:

• Najlżejszy nauszny zestaw słuchawkowy w serii (ok. 100 g) – zapewnia wysoki komfort noszenia nawet podczas wielu godzin pracy i częstych rozmów prowadzonych przy biurku.

• Technologia Jabra ClearVoice z trzema mikrofonami – skutecznie izoluje głos użytkownika od hałasu otoczenia w środowisku biurowym.

• Podstawowa funkcja In-call ANC – redukuje hałas otoczenia podczas rozmów, poprawiając komfort prowadzenia połączeń w biurze.

• W pełni odwracalne ramię mikrofonu – możliwość noszenia mikrofonu po lewej lub prawej stronie oraz funkcja wyciszenia poprzez uniesienie ramienia mikrofonu (flip-up-to-mute) oraz odebrania połączenia przez jego opuszczenie (flip-down-to-talk), ułatwiają obsługę połączeń.

• Wydajna bateria – do 21 godzin rozmów lub nawet 36 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.



Dostępność:

Modele Jabra Evolve3 65 Flex, Jabra Evolve3 65 oraz Jabra Evolve3 45 będą dostępne na całym świecie w kolorze czarnym od września 2026 roku.

Sugerowane ceny detaliczne (MSRP):

• Jabra Evolve3 65 Flex – 299 EUR / 389 USD

• Jabra Evolve3 65 – 253 EUR / 300 USD

• Jabra Evolve3 45 – 199 EUR / 199 USD

































źródło: Info Prasowe - Jabra