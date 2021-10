Jabra wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy Evolve2 75

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra zapowiedziała dziś wprowadzenie do swojej oferty słuchawek Evolve2 75 - najnowszego modelu z rodziny zestawów słuchawkowych dla przedsiębiorstw - Evolve. Ponieważ aż 68% pracowników uważa, że idealny tydzień wiąże się z modelem hybrydowym pracy w domu i biurze, w związku z tym słuchawki Evolve2 75 wprowadzają innowacyjne, nowe rozwiązania, zaprojektowane tak, aby elastyczna praca była prostsza i bardziej wydajna dla wszystkich i wszędzie, niezależnie od miejsca jej wykonywania. W najnowszym badaniu firmy Jabra na temat pracy hybrydowej aż 85% pracowników umysłowych stwierdziło, że pewność niezawodności w zakresie dźwięku, obrazu i łączności pozwala im doskonale radzić sobie w pracy i osiągać lepsze wyniki. W związku z tym nowy zestaw słuchawkowy Evolve2 75 wyróżnia się wszechstronnością i powstał z myślą o komforcie, koncentracji, współpracy i zarządzaniu na podstawie danych.







Evolve2 75 to pierwszy zestaw słuchawkowych w ramach serii Jabra Evolve, który oferuje w pełni regulowaną aktywną redukcję hałasu (ANC) Jabra Advanced Active Noise Cancellation, dzięki której możemy dostosować, w jakim stopniu mają być słyszalne dźwięki z otoczenia. Przycisk HearThrough (funkcja podsłuchiwania) umożliwia wsłuchiwanie się w dźwięki otoczenia w razie potrzeby, bez konieczności zdejmowania zestawu słuchawkowego. Jabra Evolve2 75 łatwo odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkownika, dzięki dużej możliwości konfigurowania ustawień słuchawek za pomocą m.in. funkcji MySound (w aplikacji mobilnej Sound+), która optymalizuję muzykę pod kątem spersonalizowanych profili dźwiękowych oraz regulowanemu korektorowi dźwięku, dostępnemu za pośrednictwem aplikacji Sound+, a także aplikacji Jabra Direct (na telefony komórkowe i komputery PC).



Wysięgnik mikrofonu z funkcją wyciszania i automatycznego odbieranie połączeń w tym nowym zestawie słuchawkowym jest o 33% krótszy w porównaniu z poprzednim modelem Evolve 75, dzięki czemu użytkownicy zyskują większą elastyczność i lepszy dźwięk. Wysięgnik spełnia też rygorystyczne wymagania Microsoft Open Office, gdy jego ramię jest opuszczone w trybie Performance. Skutecznie wycisza wtedy dźwięki otoczenia w biurach o układzie otwartym oraz w głośnych i ruchliwych pomieszczeniach. Ten zestaw słuchawkowy ma też funkcję trybu dyskretnego, która umożliwia łatwe chowanie wysięgnika, gwarantując równocześnie w razie potrzeby wysokiej jakości rozmowy w ruchu.



Technologia wykorzystująca 8 mikrofonów współdziała z przełomowym algorytmem Jabra, opartym na potrójnym chipsecie, umożliwiając bardziej precyzyjne rozróżnianie głosu użytkownika oraz hałasu otoczenia i zapewniając najostrzejszy jak dotąd dźwięk rozmów. Evolve2 75 ma też wskaźnik zajętości o zwiększonej widoczności 360º, kiedy potrzebna jest pełna koncentracja.



Najnowszy zestaw słuchawkowy Jabra został też wzbogacony o dodatkowe korzyści, dzięki którym jeszcze łatwiej jest zachować łączność niezależnie od miejsca. Działanie Evolve2 75 zostało zoptymalizowane pod kątem wszystkich wiodących platform ujednoliconej komunikacji, dlatego ten zestaw słuchawkowy łączy współpracowników na dowolnej preferowanej przez nich platformie. Umożliwia on też gromadzenie danych, na podstawie których działy IT mogą podejmować trafniejsze decyzje i rozwiązywać problemy na wczesnym etapie.



Oprogramowanie Jabra Xpress ułatwia nadzorowanie wdrożeń, aktualizację oprogramowania firmware i zdalne zarządzanie ustawieniami. Daleki, 30-metrowy zasięg łączności bezprzewodowej oraz możliwość łączenia z dwoma urządzeniami naraz — komputerem i urządzeniem mobilnym — zwiększają wszechstronność Evolve2 75 oraz swobodę poruszania się i rozmawiania bez obaw o jakość dźwięku rozmowy. Prowadzenie dowolnej liczby rozmów niezależnie od miejsca jest też wyjątkowo łatwe dzięki wydłużonemu czasowi działania baterii, technologii ładowania podczas rozmów i funkcji szybkiego ładowania zestawu słuchawkowego Evolve2 75.



Holger Reisinger, SVP Enterprise Solutions w Jabra, powiedział: „Wzbogacając rodzinę Evolve o każdy nowy model, mamy na celu wprowadzenie na rynek nie tylko nowego zestawu słuchawkowego, ale i nowego standardu. Dlatego właśnie na etapie rozwoju uwzględniamy wszystkie aspekty produktu, aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia akustyczne. Dzięki połączeniu naszej przełomowej technologii podwójnej pianki, ulepszonego pałąka na głowę i rewolucyjnej komfortowej konstrukcji, Jabra Evolve2 75 zapewnia niesamowitą izolację akustyczną i wygodę dla wszechstronnych udoskonalonych doświadczeń dźwiękowych. Te słuchawki leżą na głowie równie świetnie jak brzmią.”



Zestaw słuchawkowy Evolve2 75 będzie dostępny w sprzedaży od 15 października u wybranych partnerów. Rekomendowana cena producenta to 329 EURO.





Najważniejsze funkcje i dane techniczne:

• O 26% skuteczniejsza redukcja hałasu niż w Evolve 75 dzięki regulowanej, zaawansowanej funkcji Jabra Advanced ANC, dedykowanemu chipsetowi i nowej technologii podwójnej pianki Jabra (Dual Foam Technology)

• Najwyższej klasy mikrofony zgodne z wymaganiami Open Office i o 33% krótszy chowany wysięgnik w porównaniu z Evolve 75,

• Technologia wykorzystująca 8 mikrofonów

• Rozmowy o najwyższej jakości dźwięku

• Wysokiej jakości dźwięk po schowaniu wysięgnika w trybie dyskretnym i po pełnym opuszczeniu w trybie wydajnej pracy. Optymalizacja pod kątem elastycznego stylu pracy.

• Certyfikaty zgodności ze wszystkimi wiodącymi platformami ujednoliconej komunikacji

• Zasięg łączności bezprzewodowej do 30 m

• Możliwość łączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie

• Specjalny przycisk Microsoft Teams (w wariancie do MS Teams)

• Wskaźnik zajętości 360°

• Do 36 godzin odtwarzania muzyki, 24 godzin czasu rozmów (bez ANC i wskaźnika zajętości) — o 33% dłuższy czas rozmów niż w Evolve 75

• Potężne brzmienie muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i kodekom AAC

• Zarządzanie urządzeniem przy użyciu oprogramowania Jabra Direct i Xpress

• Personalizacja przy użyciu aplikacji Jabra Sound+ i Jabra Direct

• Szybkie parowanie z Google* (*tylko w systemie Android)





























