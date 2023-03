Jabra wprowadza nowe słuchawki Elite 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra wprowadza na rynek nowe słuchawki Elite 4, które dołączają do rodziny słuchawek True Wireless serii Elite. Podążając śladem podstawowego modelu Elite 3, te przystępne cenowo słuchawki douszne true wireless stanowią krok naprzód w stosunku do swojego poprzednika. To doskonała propozycja dla użytkowników słuchawek bezprzewodowych. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby uciec od ciężkiego dnia i przenieść się do świata multimediów lub porozmawiać ze współpracownikami, przyjaciółmi lub rodziną. Elite 4 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom słuchawek najistotniejsze dla nich cechy, takie jak komfort, doskonały dźwięk i wygodę, a wszystko to za bardzo rozsądną cenę.







Tym, którzy chcą połączyć się z dwoma różnymi urządzeniami jednocześnie, Jabra Elite 4 oferują funkcję Bluetooth Multipoint, która ułatwia płynne i bezproblemowe przełączanie, bez wypadania z rytmu. Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem jest równie proste - funkcja Fast Pair umożliwia natychmiastowe połączenie z urządzeniem mobilnym, natomiast funkcja Swift Pair pozwala na szybkie połączenie z laptopem lub komputerem.



Elite 4 doskonale sprawdzą się podczas podróży lub dojazdów do pracy dzięki zastosowanej w nich aktywnej redukcji hałasu (ANC), która odfiltrowuje niepożądane dźwięki, przez co zakłócenia płynące z otoczenia stają się przeszłością. Na tym nie koniec, ponieważ słuchawki Elite 4 zostały zaprojektowane z myślą o krystalicznie czystym dźwięku - dzięki technologii 4 mikrofonów do prowadzenia rozmów oraz 6-milimetrowym głośnikom, użytkownicy mogą być pewni, że będą słyszani zawsze głośno i wyraźnie. Ci, którzy szukają indywidualnych doświadczeń audio mogą dostosować dźwięk do własnych upodobań dzięki korektorowi dźwięku Jabra i intuicyjnej aplikacji Sound+. Taka personalizacja jest kluczowa dla optymalizacji pozytywnych wrażeń związanych z użytkowaniem słuchawek dousznych.



Elite 4 pozwalają na 5.5 godziny odtwarzania na wybranym urządzeniu i 22 godziny z eleganckim etui (28 godzin z wyłączonym ANC) - a wszystko to z myślą o całodziennym komforcie noszenia dzięki duńskiej ergonomicznej inżynierii akustycznej. Słuchawki te są wykonane z najwyższej jakości trwałych materiałów, oferują stopień ochrony IP55 na kurz i wodę i są dostępne w czterech kolorach: ciemnoszarym (Dark Gray), granatowym (Navy), liliowym (Lilac) i jasnobeżowym (Light Beige).



Jabra Elite 4 są dostępne w wybranych sieciach handlowych, sugerowana cena detaliczna 469 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Jabra