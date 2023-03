Jabra wprowadza nowe słuchawki z serii Evolve2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra rozszerza swoją najlepiej sprzedającą się linię profesjonalnych zestawów słuchawkowych, serię Jabra Evolve, o nowe zestawy ze średniej półki Evolve2. Rewolucyjny zestaw Jabra Evolve2 65 Flex, Jabra Evolve2 55 i Jabra Evolve2 50 zostały zaprojektowane z myślą o bardzo elastycznej pracy hybrydowej. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, zestaw Jabra Evolve2 65 Flex ma wyjątkową konstrukcję typu "fold-and-go" ze składanym pałąkiem i zmniejszonymi nausznikami. Zestaw jest dostępny z miękkim, trwałym etui, które umożliwia użytkownikom łatwe schowanie go nawet do najmniejszej torby lub kieszeni.







Dzięki zestawowi słuchawkowemu użytkownicy mogą być pewni, że będą wyraźnie słyszani nawet w najbardziej hałaśliwych miejscach, dzięki wydajnemu chipsetowi, zaawansowanemu algorytmowi cyfrowemu i mikrofonom Jabra ClearVoice z funkcją kształtowania wiązki dla otwartych biur. Chipset i technologia redukcji hałasu zapewniają najlepszą w swojej klasie hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC), a ściśle przylegające do ucha poduszeczki z plastycznej pianki, która dopasowuje się do kształtu uszu pomagają odizolować jeszcze więcej dźwięków otoczenia.



Możliwość korzystania z zestawu słuchawkowego do elastycznej pracy i rozrywki oznacza, że użytkownicy będą prawdopodobnie nosić swoje zestawy słuchawkowe przez wiele godzin każdego dnia. Zestaw Evolve2 65 Flex jest wyposażony w technologię Jabra Air Comfort oraz elastyczne nauszniki, które obracają się, aby poruszać się w zależności od potrzeb użytkownika - dzięki temu zestaw słuchawkowy jest niezwykle wygodny, niezależnie od tego, jak długo jest noszony. Ta wyjątkowa technologia wykorzystuje również ultramiękką perforowaną piankę wewnątrz składanego pałąka, która zapewnia delikatną amortyzację.



Zestaw słuchawkowy wyposażony jest w diodę zajętości z widocznością 360 stopni (busylight), krótszy, chowany wysięgnik i jest certyfikowany dla wszystkich wiodących platform do spotkań wirtualnych, takich jak Microsoft Teams, Google Meet i Zoom. Użytkownicy mogą być spokojni o całodzienną pracę i rozrywkę, ponieważ zestaw zapewnia do 32 godzin słuchania muzyki i do 20 godzin rozmów przy wyłączonym ANC/busylight.



W związku z większą elastycznością pracy, a co za tym idzie większym ryzykiem rozpraszania uwagi, Jabra wprowadza aktywną redukcję hałasu (ANC) do większej liczby profesjonalnych zestawów słuchawkowych, Evolve2 55 w wersji bezprzewodowej oraz Evolve2 50 w wersji przewodowej. Zestawy słuchawkowe są wyposażone w potężne ANC, posiadają unikalną konstrukcję komory akustycznej, 28-milimetrowe głośniki, specjalnie zaprojektowany chipset, który umożliwia separację dźwięków oraz dwa mikrofony premium z redukcją hałasu.



Zestawy Jabra Evolve2 65 Flex, Evolve2 55 i Evolve2 50 będą dostępne w kwietniu.



Sugerowane ceny detaliczne producenta:

• Evolve2 65 Flex; 329$/€299 (389$/349€ z bezprzewodową podkładką ładującą).

• Evolve2 55 Stereo: 269$/229€ (319$/269€ z podstawką ładującą)

• Evolve2 55 Mono: 259$/219€ (309$/259€ z podstawką ładującą)

• Evolve2 50 Stereo: 199$/179€

• Evolve2 50 Mono: 189$/169€





























Źródło: Info Prasowe / Jabra