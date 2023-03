Jonsbo HX5230 - nie duży, a wydajny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Choć patrząc za okno, trudno w to uwierzyć, idzie wiosna, a z nią wreszcie pierwsze, naprawdę ciepłe dni. Niektórzy z Was zaczną się zapewne rozglądać za nowym systemem chłodzenia do swojego komputera PC szczególnie, kiedy będziemy zmieniali jego wnętrzności na najnowsze platformy Intela lub AMD. Jedną z ciekawych propozycji będzie cooler Jonsbo HX5230, dedykowany podstawkom LGA1700, LGA1200, AM4 i AM5, który potrafi rozproszyć energię cieplną na poziomie 230 Watów. Przy wymiarach 128 mm x 75 mm x 158 mm (WxDxH), schładzacz waży 704 gramy, a jego aluminiowy radiator spoczywa na pięciu ciepłowodach HeatPipe (6mm). 120 milimetrowy wentylator pracuje z prędkością obrotową od 700 do 1800 RPM (83.04 CFM / 2.68 mm H₂O), generując przy tym szumy do maksymalnych 37.6 dBA. Ceny jeszcze nie ujawniono.



























Źródło: TechPowerUP