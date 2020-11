Już 35 gier ma efekty AMD FidelityFX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mogliście już widzieć zaprezentowane w zeszłym tygodniu demo technologiczne „Hangar 21”, które zostało przygotowane, aby zaprezentować możliwości graficzne najnowszej architektury AMD RDNA 2. Demo to prezentowało również możliwości efektów z biblioteki FidelityFX, które bazując na rozwiązaniach DirectX 12 Ultimate pozwalają na uzyskanie optymalnej równowagi między jakością obrazu a wydajnością. Zaprezentowane techniki wskazują na wiele metod, jakie deweloperzy gier mogą wybrać – rasteryzacja, efekty obliczeniowe oraz raytracing mogą razem stworzyć niesamowitą jakość grafiki w przyszłych grach.







Inteligentna kombinacja różnych efektów: zarówno FidelityFX Ambient Occlusion jak i FidelityFX Screen Space Reflections oraz odbić i cieni DXR pozwala uzyskać taką jakość grafiki i wydajność, jaka nie byłaby możliwa do uzyskania przy zastosowaniu wyłącznie efektów raytracingu.



Rozwiązania z biblioteki AMD FidelityFX są zastosowane już w 35 grach obecnie, w tym wśród najnowszych tytułów, jak „Little Hope”, „Flight Simulator”, „Second Extinction”, „Serious Sam 4”, „Tony Hawk’s Pro Skater” 1 i 2 czy „F1 2020”. Więcej o grach z efektami FidelityFX można przeczytać tutaj.



Firma AMD udostępniła dziś ponadto kolekcję nowych treści w ramach inicjatywy GPUOpen, aby deweloperzy mogli łatwo wykorzystać w pełni wszystko, co ma do zaoferowania architektura AMD RDNA 2. Wśród nowości są trzy nowe efekty FidelityFX, aktualizacje narzędzi deweloperskich, a także nowe przewodniki i wideo z instruktażem implementacji.



Kolejną nowością jest nowe rozszerzenie do gry „World of Warcraft”, które pozwala graczom wkroczyć do „Shadowlands” i zaznać realistycznych cieni realizowanych za pomocą raytracingu ze znakomitą wydajnością na kartach graficznych AMD Radeon z serii RX 6800. „World of Warcraft: Shadowlands” to rozszerzenie, które zostało przygotowane tak, aby wykorzystać możliwości architektury AMD RDNA 2, i jest zoptymalizowane dla kart graficznych AMD Radeon z serii RX 6800. Wśród zaimplementowanych efektów, które można napotkać podczas podróży przez Azeroth i Shadowlands są:

- DirectX Raytracing (DXR) – dzięki dodanym, wydajnym i wyspecjalizowanym jednostkom Ray Accelerator w każdej jednostce obliczeniowej karty graficzne Radeon z serii RX 6800 zapewniają znakomity realizm cieni DXR.

- FidelityFX Ambient Occlusion – technika ta dynamicznie i efektywnie pomaga poprawiać wygląd obiektów w oparciu o ich ekspozycję na światło odbite od otoczenia.















Źródło: Info Prasowe / AMD