Już za tydzień polska premiera smartwatchy z serii HUAWEI WATCH 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 19 czerwca br. na polskim rynku zadebiutują najnowsze inteligentne zegarki HUAWEI WATCH 4 oraz HUAWEI WATCH 4 Pro. Z tej okazji oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna wielkie odliczanie do ich premiery i zaprasza do udziału w konkursie, który potrwa do 18 czerwca br. Jego zwycięzca otrzyma HUAWEI WATCH 4 Pro w wersji Elite, a w ramach dwóch kolejnych nagród przewidziano innowacyjne zegarki 2‑w‑1 – HUAWEI WATCH Buds. Na wszystkich uczestników czeka rabat w wysokości 150 zł na zakup smartwatcha z serii HUAWEI WATCH 4.







Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę consumer.huawei.com/pl, wyrazić chęć zapisania się na newsletter oraz odpowiedzieć na pytanie: „Jaką innowację w monitorowaniu zdrowia chciał(a)byś znaleźć w najnowszym smartwatchu?”. Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać:

• 1 x HUAWEI WATCH 4 Pro Elite (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

• 2 x HUAWEI WATCH Buds (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł).



Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kupony o wartości 150 zł na zakup dowolnego zegarka z serii HUAWEI WATCH 4. Kupony zostaną wysyłane w dniu premiery smartwatcha – 19 czerwca 2023 r.



Konkurs potrwa do 18 czerwca 2023 r. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 9 lipca 2023 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.











Źródło: Info Prasowe / Huawei