Jump starter Navitel JS4000 – skuteczny rozruch auta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Navitel przedstawia jump starter JS4000, wielofunkcyjne urządzenie, które łączy możliwość awaryjnego rozruchu pojazdu z wydajnym, mobilnym magazynem energii 24000 mAh i trzema trybami latarki. Model JS4000 to gwarancja natychmiastowego uruchomienia pojazdu nawet, gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany. Imponujący prąd szczytowy 4000 A pozwala na szybki i pewny rozruch silników benzynowych o pojemności do 10 l oraz diesla do 8 l. Urządzenie współpracuje z instalacjami 12 V i sprawdzi się w szerokiej gamie pojazdów, takich jak samochody osobowe, motocykle, pickupy, kampery, ciężarówki, quady czy skutery śnieżne







Navitel JS4000 pełni również funkcję praktycznego power banku, umożliwiającego ładowanie najważniejszych urządzeń elektronicznych w podróży. Duża pojemność oraz obecność portów USB-A i USB-C pozwalają szybko uzupełnić energię w smartfonach, tabletach, aparatach fotograficznych, nawigacjach GPS i innych przenośnych sprzętach, bez których ciężko nam się obejść w codziennym życiu.



Bezpieczeństwo użytkowania jump startera zapewniają inteligentne przewody rozruchowe wyposażone w aż 10 poziomów zabezpieczeń, które chronią zarówno użytkownika, jak i pojazd przed skutkami nieprawidłowego podłączenia. Czytelny wskaźnik świetlny natychmiast informuje o ewentualnych błędach, gwarantując spokojną i w pełni bezpieczną obsługę. Dodatkowym atutem jest wbudowana ultrajasna latarka LED z trzema trybami pracy: ciągłym, stroboskopowym oraz SOS, która zwiększa widoczność po zmroku i ułatwia sygnalizowanie zagrożenia w sytuacjach awaryjnych.



Navitel JS4000 może pracować w szerokim zakresie temperatur – od –20°C do 60°C, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas mroźnych zimowych poranków, jak i w upalne dni czy na odludnych trasach. Producent określił żywotność urządzenia na aż 1000 cykli ładowania. W zestawie z urządzeniem znajdziemy przewód rozrusznika, kabel ładujący USB-A – USB-C, a także praktyczne etui z rączką ułatwiającą transport. Navitel JS4000 to połączenie mocy, bezpieczeństwa i mobilności, stworzone z myślą o kierowcach, podróżnikach i wszystkich, którzy chcą być przygotowani na każdą nieprzewidzianą sytuację na trasie.



Urządzenie można nabyć w sklepie Yanosik oraz na platformie Allegro w cenie SRP 399 PLN.

























źródło: Info Prasowe - NAVITEL