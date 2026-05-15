KIOXIA - dyski SSD KIOXIA XG10 dla producentów komputerów PC

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś premierę dysków półprzewodnikowych (SSD) serii KIOXIA XG10 – najnowszego wysokowydajnego rozwiązania pamięci masowej dla klientów OEM z rynku komputerów PC. Nowa seria KIOXIA XG10, skierowana do segmentu wysokiej wydajności, wykorzystuje technologię PCIe 5.0, aby znacząco zwiększyć szybkość i responsywność w wymagających aplikacjach klienckich intensywnie przetwarzających dane. Nowa seria została zaprojektowana jako następca serii KIOXIA XG8, wykorzystuje interfejs PCIe 5.0, zapewniając poprawę zarówno wydajności sekwencyjnej, jak i losowej. W porównaniu z poprzednią generacją(1) nowe dyski oferują nawet 2-krotnie wyższą prędkość odczytu sekwencyjnego, ponad 2-krotnie wyższą prędkość zapisu sekwencyjnego oraz wzrost wydajności odczytu losowego o około 122% i zapisu losowego o 158%, zapewniając szybszy dostęp do danych i lepszą responsywność systemu.







Seria KIOXIA XG10 została zaprojektowana tak, aby spełniać wymagania środowisk klienckich o wysokiej wydajności. Obejmuje to profesjonalne aplikacje, prywatne szkolenie i inferencję modeli AI, procesy tworzenia i edycji treści oraz immersyjne doświadczenia gamingowe. Dzięki prędkości odczytu sekwencyjnego sięgającej 14000 MB/s oraz prędkości zapisu sekwencyjnego do 12000 MB/s, a także wydajności odczytu losowego do 2000 KIOPS i zapisu losowego do 1600 KIOPS, seria KIOXIA XG10 zapewnia wysoką przepustowość odpowiadającą wymaganiom nowoczesnych środowisk obliczeniowych.



Dodatkowe funkcje obejmują:

• zgodność ze standardami PCIe 5.0 (Gen5 x4) oraz NVMe 2.0d

• obsługę samoszyfrujących dysków (SED) w oparciu o standard TCG Opal w wersji 2.02

• zalecane dla wysokowydajnych systemów PC, w tym komputerów AI, stacji roboczych i platform gamingowych

• współczynnik kształtu M.2 Type 2280

• pojemności: 512 GB, 1 024 GB, 2 048 GB i 4 096 GB(2)



Seria KIOXIA XG10 jest obecnie udostępniana do testów wybranym klientom OEM z branży PC, a dostawy komputerów wyposażonych w te dyski SSD mają rozpocząć się od drugiego kwartału 2026 roku.











