KIOXIA - dyski SSD dla przedsiębiorstw z chłodzeniem cieczą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła w dniu dzisiejszym wprowadzenie do serii dysków SSD KIOXIA CM9 dla przedsiębiorstw modeli obsługujących bezpośrednie chłodzenie cieczą (DLC), które umożliwiają stosowanie konstrukcji serwerów wykorzystujących płyty chłodzące. Nowe modele DLC w formacie E3.S mogą również pracować w tradycyjnych środowiskach chłodzonych powietrzem. Wraz z rozwojem AI i innych zastosowań biznesowych wymagających wysokiej wydajności bezpośrednie chłodzenie cieczą odgrywa coraz większą rolę, pomagając sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową i zapewnić odpowiednie chłodzenie. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wiąże się ze zwiększonym poborem energii, co wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie odprowadzania ciepła.







W porównaniu z tradycyjnym chłodzeniem powietrzem infrastruktura DLC może przynieść znaczne oszczędności energii i umożliwić chłodzenie większej liczby serwerów w jednej szafie rack. Nowe modele KIOXIA CM9-DLC sprawdzą się w buforowaniu kontekstu na dyskach SSD i oferują dwa warianty wytrzymałości: do zastosowań o intensywnym odczycie (1 DWPD) oraz do zastosowań mieszanych (3 DWPD).



„Rozbudowa infrastruktury AI to nie tylko kwestia zwiększania mocy obliczeniowej. Wymaga również poszukiwania efektywniejszych sposobów odprowadzania ciepła generowanego przez systemy o coraz większej gęstości upakowania, które jednocześnie muszą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pamięć” – powiedział Paul Rowan, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w KIOXIA Europe GmbH. „Seria KIOXIA CM9-DLC pozwala sprostać obu tym wyzwaniom. Oferuje wysokowydajne rozwiązania pamięci flash na dyskach SSD, które umożliwiają buforowanie kontekstu i odciążają pamięć HBM o ograniczonej pojemności w układach GPU. Jednocześnie wspiera wdrażanie bezpośredniego chłodzenia cieczą w centrach danych nowej generacji”.



Najważniejsze cechy serii KIOXIA CM9-DLC to m.in.:

- zgodność ze specyfikacjami PCIe 5.0, NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c

- obsługa specyfikacji Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD w wersji v2.5

- obsługa dwóch portów w dyskach SSD w formacie E3.S

- pojemności do 30,72 TB przy intensywnym odczycie (1 DWPD) oraz do 25.6 TB przy użytkowaniu mieszanym (3 DWPD)

- wydajność sekwencyjna (128 KiB/QD32) wynosząca do 14.8 GB/s przy odczycie i 11 GB/s przy zapisie

- wydajność losowa (4 KiB) wynosząca do 3400 KIOPS (QD512) i 800 KIOPS (QD32)



Wybrani klienci otrzymują obecnie produkty próbne dysków z serii KIOXIA CM9. Dyski zostaną również zaprezentowane podczas wydarzenia OCP Global Summit 2026, które odbędzie się w dniach 12–15 października w San Jose w Kalifornii.









źródło: Info Prasowe - KIOXIA