KIOXIA - próbne egzemplarze urządzeń z pamięcią flash UFS 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła dzisiaj, iż KIOXIA Corporation rozpoczęła wysyłkę ewaluacyjnych egzemplarzy próbnych wbudowanej pamięci flash zgodnej ze standardem UFS nowej generacji, czyli UFS 5.0, nad którego standardyzacją obecnie pracuje JEDEC. UFS 5.0 to nowy standard wbudowanej pamięci flash, obecnie opracowywany przez JEDEC, aby spełnić wymagania w zakresie wydajności dla urządzeń mobilnych nowej generacji, takich jak zaawansowane smartfony wyposażone zaimplementowanymi funkcjami AI. Wykorzystuje MIPI M-PHY w wersji 6.0 dla warstwy fizycznej oraz UniPro w wersji 3.0 dla protokołu. Wersja M-PHY 6.0 wprowadza nowy tryb HS-GEAR6, który teoretycznie obsługuje prędkość interfejsu do 46.6 Gb/s na kanał; w przypadku dwóch kanałów UFS 5.0 może osiągnąć efektywną wydajność odczytu i zapisu około 10.8 GB/s.







Ewaluacyjne egzemplarze próbne zawierają nowo opracowany kontroler dla UFS 5.0 oraz pamięć BiCS FLASH 8. generacji firmy KIOXIA i są dostępne w pojemnościach 512 GB i 1 TB. Nowo zaprojektowana konstrukcja o kompaktowych rozmiarach 7,5 x 13 mm pomaga efektywnie wykorzystać przestrzeń płyty i zapewnia elastyczność konstrukcyjną. Egzemplarze próbne są dostarczane klientom, którzy opracowują systemy hostujące zgodne z UFS 5.0, aby umożliwić im ocenę wydajność i sprawdzenie interoperacyjności. Firma KIOXIA będzie w dalszym ciągu wprowadzać nowe technologie pamięci flash do swoich produktów UFS, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na większe pojemności i wyższą wydajności na rynku urządzeń mobilnych.



„W miarę jak duże modele językowe (LLM) przenoszą się na urządzenia mobilne, pamięć musi bardziej przypominać systemy o wysokich prędkościach, aby zapobiegać występowaniu wąskich gardeł przetwarzania danych” — mówi Axel Störmann, dyrektor ds. technologii i wiceprezes KIOXIA Europe. „Ogromna przepustowość danych w urządzeniach z wbudowaną pamięcią flash UFS 5.0 firmy KIOXIA pozwala szybciej ukończyć zadania, umożliwiając urządzeniu wcześniejszy powrót do stanu bezczynności o niskim poborze mocy. Ta wysoka wydajność i duża prędkość przetwarzania stanowią kluczowe połączenie dla klientów opracowujących zastosowania generatywnej AI na urządzeniach zasilanych bateryjnie”.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA