KIOXIA - wbudowana pamięć flash UFS 5.0 dla sztucznej inteligencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła dzisiaj wprowadzenie rozwiązań wbudowanych pamięci flash UFS 5.0, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu wydajności, efektywności i pojemności wymaganych przez urządzenia mobilne i brzegowe nowej generacji wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązania zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu na targach FMS: the Future of Memory and Storage i są już dostępne jako komercyjne próbki w pojemnościach 1 TB i 512 GB. Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest do końca 2026 roku. Zbudowane na najnowszym standardzie JEDEC UFS 5.0, nowe urządzenia KIOXIA wykorzystują warstwę fizyczną MIPI M-PHY v6.0 oraz protokół UniPro v3.0, w tym działanie HS-Gear6, aby obsługiwać teoretyczne prędkości interfejsu do 46.6 Gb/s na linię oraz około 10.8 GB/s efektywnej wydajności odczytu i zapisu w dwóch kanałach.







W miarę jak obciążenia AI przenoszą się na urządzenia, wydajność pamięci masowej staje się coraz ważniejsza. Duże modele językowe, multimodalna sztuczna inteligencja, zaawansowane obrazowanie i wnioskowanie w czasie rzeczywistym wymagają znacznie szybszego przesyłania danych między pamięcią a obliczeniami. Do tej pory wydajność odczytu UFS była czynnikiem ograniczającym coraz bardziej zaawansowane AI na urządzeniu, ograniczając szybkość dostępu do danych dużych modeli językowych i innych obciążeń AI. KIOXIA UFS 5.0 pomaga wyeliminować te wąskie gardła, zapewniając szybsze ładowanie aplikacji, większą responsywność oraz wyjątkową jakość obsługi w aplikacjach wykorzystujących sztuczną inteligencję na urządzeniu w porównaniu ze standardem UFS 4.1.



Rozwiązania KIOXIA UFS 5.0 łączą opracowany przez firmę kontroler UFS 5.0 z pamięcią flash KIOXIA BiCS FLASH 8. generacji 3D, zapewniając znaczącą poprawę wydajności, efektywności energetycznej oraz gęstości upakowania w porównaniu z poprzedniągeneracją produktów KIOXIA, w tym:

- Sekwencyjna prędkość odczytu do 10 GB/s

- Sekwencyjna prędkość odczytu do 9.0 GB/s

- Wyższa efektywność energetyczna w porównaniu z poprzednią generacją

- Ulepszone zarządzanie termiczne

- Kompaktowa obudowa 7.5 × 13 mm BGA, mniejsza niż produkt poprzedniej generacji

- Dostępne w wersjach o pojemności 1 TB i 512 GB



Choć jest zoptymalizowany pod smartfony premium z wbudowaną sztuczną inteligencją, KIOXIA ufs 5.0 doskonale sprawdza się także w tabletach z AI, systemach do gier, urządzeniach AR/VR, robotyce, inteligentnych kamerach bezpieczeństwa oraz przemysłowych aplikacjach edge, które wymagają szybkiej lokalnej pamięci masowej dla intensywnych obciążeń AI.



KIOXIA kontynuuje rozwój swojego portfolio UFS poprzez innowacje pamięci flash zaprojektowane tak, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na większą pojemność, większą wydajność i poprawę efektywności w aplikacjach mobilnych i edge z pomocą AI, a także zaprezentuje swoje rozwiązania pamięci UFS 5.0 z wbudowaną pamięcią flash na konferencji FMS: the Future of Memory and Storage.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA