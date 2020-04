KIOXIA Corporation - oferta produktów konsumenckich pod nową marką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe (wcześniej Toshiba Memory Europe) z przyjemnością informuje o wprowadzeniu na rynek produktów konsumenckich —kart microSD, kart SD, pamięci USB i dysków SSD — pod marką KIOXIA. Firma KIOXIA i spółki z jej grupy rozpoczęły działalność pod nową nazwą 1 października 2019 roku. Po zmianie nazwy marki produktów dla sektora B2B firma KIOXIA w kwietniu 2020 roku wprowadza zupełnie nowe rozwiązania wzornicze i funkcjonalne w swoich produktach konsumenckich. W ramach nowej bogatej oferty dysków microSD, SD, pamięci USB i SSD firma KIOXIA udostępnia produkty konsumenckie zaprojektowane specjalnie z myślą o tym, by umożliwić użytkownikom zapisywanie i przechowywanie materiałów z ich cyfrowego życia kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcą.







Produkty konsumenckie KIOXIA są przeznaczone przede wszystkim — i idealnie się do takich zastosowań nadają — do smartfonów, tabletów, komputerów PC, cyfrowych aparatów i kamer, gier i nie tylko.



Wprowadzając nowe produkty konsumenckie, KIOXIA kładzie duży nacisk na utrzymanie tych samych standardów znakomitej jakości, wydajności i niezawodności, których konsumenci oczekują od produktów oferowanych wcześniej pod marką Toshiba Memory. KIOXIA jest zdeterminowana, by zachować te wysokie standardy oraz mocno się angażować w opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych, wiodących w swojej klasie rozwiązań pamięci flash w celu sprostania ciągle się zmieniającym wymaganiom klientów.



KIOXIA oferuje budujące doznania dzięki nowemu wyglądowi swoich produktów pamięci. Produkty i opakowania charakteryzują się świeżym, nowoczesnym i barwnym wzornictwem, które odzwierciedla wizję firmy KIOXIA jako niezależnego producenta pamięci flash. Każdy produkt wyróżnia się określonym kolorem (jasnoniebieskim, karmazynowym, żółtym, jasnoszarym, jasnozielonym, pomarańczowym), dzięki czemu jest nie tylko łatwo rozpoznawalny, ale też niezwykle upraszcza klientom wybranie odpowiedniego produktu do ich szczególnych potrzeb.



Działając pod nową nazwą, firma KIOXIA mocno koncentruje się na innowacjach i jeszcze większej niż dotąd zwinności operacyjnej, aby zapewniać klientom nowe, atrakcyjne technologie pamięci flash i kompleksową ofertę oznaczającą więcej możliwości wyboru oraz umożliwiać korzystanie z rozwiązań pamięci KIOXIA w dowolnym miejscu. Misją firmy KIOXIA jest tworzenie budujących doznań i zmienianie świata przez rozwijanie pamięci.



Wprowadzanie nowej oferty produktów B2C rozpocznie się w kwietniu 2020 roku, a u dystrybutorów firmy KIOXIA będą one dostępne w drugim kwartale 2020 roku.













Źródło: Info Prasowe / KIOXIA