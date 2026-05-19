KIOXIA i Dell Technologies - serwer o gęstości z 9.8 PB pamięci flash

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś przełom w infrastrukturze pamięci wysokiej gęstości, współpracując z Dell Technologies w celu dostarczenia konfiguracji serwera 2U zdolnej do skalowania do bezprecedensowego 9.8 petabajta (PB) pamięci flash. Dzięki połączeniu serwera Dell PowerEdge R7725xd z procesorami AMD EPYC oraz 40 dyskami SSD NVMe KIOXIA LC9 Series w formacie E3.L o pojemności 245.76 terabajta (TB), firmy umożliwiają nową klasę platform zoptymalizowanych pod kątem pamięci masowej, zaprojektowanych do obsługi wymagań sztucznej inteligencji (AI), rozległych jezior danych oraz intensywnych obciążeń korporacyjnych. Dell Technologies i KIOXIA mają długą historię umożliwiania skalowalnej infrastruktury dla aplikacji opartych na danych. To najnowszy kamień milowy podkreślający wspólne zaangażowanie w rozwój architektur o wysokiej gęstości, które zwiększają wydajność, zmniejszają zużycie energii oraz maksymalizują efektywność centrów danych.







Serwery Dell PowerEdge R7725xd są budowane do nowoczesnej AI i obciążeń skoncentrowanych na danych, łącząc gęstą pamięć masową z mocnymi obliczeniami. Te elastyczne, chłodzone powietrzem konfiguracje pamięci masowej uzupełniają serwery z GPU, wspierając zarządzanie danymi AI i trening modeli, zapewniając ogromną pojemność pamięci masowej przez cały cykl życia AI. Systemy te obsługują do pięciu kart sieciowych NIC o przepustowości 400 Gb/s, co pozwala użytkownikom na bardziej wydajne gromadzenie i przesyłanie danych – a tym samym na maksymalne wykorzystanie ich potencjału. W połączeniu z dyskami SSD KIOXIA LC9 Series o pojemności 245.76 TB, systemy te zapewniają rozwiązania o wysokiej pojemności i energooszczędności, które obniżają TCO (Total Cost of Ownership) oraz zmniejszają zajmowaną powierzchnię w centrum danych.



Dyski SSD z serii KIOXIA LC9 oferują do 245.76 TB pamięci flash o wydajności zgodnej ze standardem PCIe 5.0 w różnych formatach, w tym 2,5-calowym, E3.S i E3.L. Jako pierwszy w branży dysk SSD NVMe o takiej pojemności, zaprojektowany z myślą o wymaganiach środowisk generatywnej sztucznej inteligencji, seria KIOXIA LC9 stanowi atrakcyjną alternatywę dla powszechnie stosowanych dysków SSD o pojemności 30.72 TB. Porównywalna konfiguracja o pojemności 9.8 PB wymagałaby siedmiu dodatkowych serwerów wyposażonych w 280 dodatkowych dysków, co spowodowałoby ośmiokrotny wzrost zużycia energii, a także zajęłoby więcej miejsca. Skutkuje to bardziej efektywnym wykorzystaniem przestrzeni i energii, umożliwiając organizacjom skalowanie infrastruktury AI bez powiększania fizycznego zasięgu czy zużycia energii.



Rozwiązanie to pokazuje, w jaki sposób ściśle zintegrowane innowacje w zakresie mocy obliczeniowej i pamięci masowej mogą zapewnić nową wydajność w środowiskach korporacyjnych i hiper-skalowalnych. Dostarczając ekstremalną gęstość bez kompromisów w zakresie wydajności i efektywności energetycznej, KIOXIA Corporation oraz Dell Technologies pomagają organizacjom modernizować infrastrukturę, aby nadążać za przyspieszającym wzrostem danych oraz wdrażaniem AI.











źródło: Info Prasowe - KIOXIA