KIOXIA i Linus Media Group przy filmie o powstawaniu pamięci flash

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiła dziś, że Linus Tech Tips opublikował niedawno film z wizyty w zakładzie KIOXIA Cooperation w Yokkaichi w Japonii, jednym z największych i najbardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych pamięci flash na świecie. Zakład Yokkaichi firmy KIOXIA to jednocześnie inteligentna fabryka działająca na nowoczesnej infrastrukturze cyfrowej. Codziennie linie produkcyjne dostarczają 3 miliardy punktów danych, na podstawie których z pomocą AI powstają zaawansowane analizy wspomagające precyzyjną produkcję na dużą skalę.







„Pokazywanie naszym widzom technologii jest naszym głównym motywatorem, a ta wycieczka po zakładzie KIOXIA daje rzadką okazję przyjrzenia się z bliska urządzeniom, których używamy każdego dnia” — mówi Terren Tong, CEO Linus Media Group. „Naprawdę doceniamy fakt, że firma KIOXIA pozwala nam zanurzyć się w proces wytwarzania najnowocześniejszych pamięci flash i dysków SSD”.



Nowo opublikowany materiał wideo uzyskał już prawie 1 milion wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin. Film zabiera widzów w podróż z Linusem Sebastianem, pokazując, jak surowy krzem jest przekształcany w chipy pamięci flash i dyski SSD, które zasilają produkty i infrastrukturę wspierającą nasze codzienne życie, w tym laptopy, telefony komórkowe, centra danych, samochody i niezliczone podłączone urządzenia. Wycieczka obejmuje rzadki dostęp do flagowej fabryki KIOXIA Fab 7 (Y7), pokazującej etapy przetwarzania wafli i matryc, zanim staną się one pamięcią flash KIOXIA BiCS FLASH 3D.



Linus zwraca na wyjątkowe osiągnięcia inżynieryjne stojące za architekturą stosową z 32 kośćmi firmy KIOXIA, pokazując jak zakład Y7 łączy zaawansowane procesy sterowania, automatyzację oraz rygory czystego pomieszczenia, aby dostarczyć niezawodność i wydajność wymagane w dzisiejszych zastosowaniach. Widzowie mają również szansę dowiedzieć się, co odróżnia zakład Y7 od typowej fabryki półprzewodników, w tym wysoce zautomatyzowane systemy manipulacji materiałami oraz integracja procesów decyzyjnych na podstawie danych w czasie rzeczywistym.



Podczas oglądania jednej z linii produkcyjnych Linus odkrywa, jak KIOXIA przekształca pojedyncze kości pamięci w docelową pamięć flash, pokazując wszystkie etapy, od koncepcji pakowania po testy końcowe. Film następnie śledzi podróż tych komponentów pamięci podczas ich składania w dysk SSD.







źródło: Info Prasowe - KIOXIA