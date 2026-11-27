Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dzisiaj współpracę między KIOXIA Corporation a firmą NVIDIA, której celem jest wykazanie potencjału zwiększenia efektywnej pojemności pamięci GPU do skali petabajtów dzięki oprogramowaniu NVIDIA SCADA, wykorzystującemu wysoką wydajność dysków SSD firmy KIOXIA w ramach inicjatywy NVIDIA Storage-Next. Współpraca ta pokazuje, że system typu rack-scale NVIDIA GB200 NVL72, wyposażony w 144 dyski SSD KIOXIA serii XD8 o pojemności 7,68 TB każdy i formacie E1.S NVMe, może przetwarzać bazę danych zawierającą 2 biliony wektorów. Dynamiczny wzrost zbiorów danych AI powoduje coraz większe obciążenie pamięci procesorów graficznych (GPU), której podstawowym rodzajem jest zazwyczaj pamięć o wysokiej przepustowości (HBM).







Przetwarzanie tych zbiorów danych wyłącznie w pamięci HBM może wymagać podziału obciążeń na mniejsze części oraz wielokrotnego przenoszenia danych między pamięcią a wolniejszymi systemami pamięci masowej. Połączenie oprogramowania NVIDIA SCADA (Scaled Accelerated Data Access) – biblioteki zwiększającej efektywną pojemność pamięci procesora graficznego dzięki wykorzystaniu dysków SSD NVMe i zapewniającej precyzyjny dostęp do danych przy użyciu małych bloków – z technologią Storage-Next i wydajnymi dyskami SSD NVMe pozwala przetwarzać większe zbiory danych AI, wykraczając poza ograniczenia pojemności pamięci HBM.



Do weryfikacji koncepcji wykorzystano system NVIDIA GB200 NVL72 typu rack-scale, składający się z 18 węzłów serwerowych i wyposażony w 144 dyski SSD KIOXIA serii XD8 o pojemności 7.68 TB każdy w formacie E1.S. Łączna surowa pojemność dysków SSD wynosi około 1.1 PB. Każdy węzeł obsługiwał osiem dysków SSD, zapewniając prawie 60 TB rozszerzonej pamięci flash. System obsługuje dostęp do danych w blokach 512-bajtowych, oferując możliwość obsługi 2 bilionów 512-bajtowych wektorów w całej architekturze(1). Rozwiązanie to umożliwia obsługę ogromnych baz danych wektorowych oraz przetwarzanie dużych zbiorów danych wykorzystywanych w grafowych sieciach neuronowych (GNN).



KIOXIA kontynuuje rozwój wysokowydajnych dysków SSD, w tym obecnej serii KIOXIA XD8 oraz innowacyjnej serii KIOXIA GP, oferującej bardzo wysoką liczbę operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie sztucznej inteligencji i obliczeń wysokiej wydajności. KIOXIA wspólnie z firmą NVIDIA kontynuuje ocenę technicznej wykonalności i wydajności rozwiązania NVIDIA SCADA oraz architektury Storage-Next, poszukując sposobów na efektywniejsze przetwarzanie ogromnych zbiorów danych AI.

















źródło: Info Prasowe - KIOXIA