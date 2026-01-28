KIOXIA prezentuje urządzenia z wbudowaną pamięcią flash QLC UFS 4.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma KIOXIA Europe ogłosiła dziś, że rozpoczęła próbkowanie nowych wbudowanych urządzeń pamięci Universal Flash Storage (UFS) Ver. 4.1 z 4-bitową na komórkę, czteropoziomową komórką (QLC). Zaprojektowane z myślą o aplikacjach wymagających intensywnego odczytu i pamięci masowej o dużej pojemności, nowe urządzenia są zasilane przez 8. generację technologii pamięci flash BiCS FLASHTM 3D firmy KIOXIA. Technologia QLC UFS oferuje większą gęstość bitową niż tradycyjna TLC UFS, dzięki czemu nadaje się do zastosowań mobilnych, które wymagają większej pojemności pamięci do przechowywania danych. Postęp technologii sterowników i korekcji błędów umożliwił technologii QLC osiągnięcie tego przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej wydajności.







Bazując na tych postępach, nowe urządzenia KIOXIA osiągają znaczący wzrost wydajności. Technologia QLC UFS firmy KIOXIA znacząco zwiększa szybkość zapisu o 25%, szybkość odczytu losowego o 90% a szybkość zapisu losowego o 95% w porównaniu z poprzednią generacją (UFS 4.0 / BiCS6 QLC UFS). Współczynnik zwielokrotniania zapisu (WAF) również uległ poprawie maksymalnie o 3.5× (przy wyłączonej funkcji WriteBooster).



Pamięć QLC UFS firmy KIOXIA doskonale nadaje się do smartfonów i tabletów, a także innych nowych zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma większa pojemność i wydajność – w tym komputerów PC, sieci, AR/VR, IoT i urządzeń wykorzystujących AI.



Nowe urządzenia UFS 4.1, dostępne w wersjach o pojemności 512 gigabajtów (GB) i 1 terabajta (TB), łączą w sobie innowacyjną pamięć flash BiCS FLASHTM 3D i sterownik w pojedynczej obudowie zgodnej ze standardem JEDEC. W 8. generacji pamięci flash BiCS FLASHTM 3D firmy KIOXIA wprowadzono technologię CBA (CMOS directly bonded to Array), czyli innowację pod względem architektury, która stanowi ważny krok w projektowaniu pamięci flash.



Do najważniejszych cech należą:

● Zgodność ze specyfikacją UFS 4.1. Wersja UFS 4.1 jest wstecznie kompatybilna z UFS 4.0 i UFS 3.1.

● Pamięć flash BiCS FLASH 3D 8. generacji firmy KIOXIA

● Obsługa WriteBooster umożliwia znacznie szybsze prędkości zapisu.

● Mniejszy rozmiar obudowy w porównaniu z wcześniejszymi wersjami QLC UFS: 11×13 mm → 9×13 mm











źródło: Info Prasowe - KIOXIA