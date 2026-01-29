KIOXIA przedstawia kartę pamięci EXCERIA PRO G2 SD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosiło dziś serię kart pamięci EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II dostępną w szybszym rozwiązaniu V90[1] dla profesjonalnych fotografów sportowych i dzikiej przyrody oraz w tańszej wersji V60 dla codziennych twórców treści. Nowa seria EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II V90 przenosi profesjonalną fotografię, filmowanie i tworzenie treści na wyższy poziom. Karty te zaprojektowane do ciągłego fotografowania zapewniają płynną wydajność i dużą przestrzeń dyskową oraz oferują pojemność do 512 GB do wysokiej klasy sesji fotograficznych lub wideo w 8K. Dzięki certyfikatom UHS-II i V90, ta seria oferuje odczyty do 310 MB/s oraz zapis do 300 MB/s, co usprawnia przepływ pracy dzięki szybszemu transferowi plików i płynniejszej edycji.







Karta pamięci EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II serii V60 została zaprojektowana z myślą o potrzebach influencerów i twórców treści. Zapewnia odpowiednią wydajność do vlogów, sesji zdjęciowych i produkcji wideo. Ta seria oferuje doskonałą szybkość do codziennego fotografowania z prędkością odczytu/zapisu do 300 MB/s i 250 MB/s, a także pojemność do 512 GB. Biorąc pod uwagę równowagę między wydajnością a ceną, karty EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II V60 mają być bardziej przystępne cenowo niż karty EXCERIA PRO G2 V90.



Seria kart pamięci EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II, będzie dostępna w I kwartale 2026 r.

















źródło: Info Prasowe - KIOXIA