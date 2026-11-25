Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe GmbH ogłosiła dziś, iż podczas KIOXIA Forum w Tokio, zaplanowanego na 26 listopada 2026 r., KIOXIA Corporation zaprezentuje prototyp technologii XL-FLASH 3. generacji – nowej generacji pamięci flash charakteryzującej się niskimi opóźnieniami i wysoką wydajnością, przeznaczonej do zastosowań związanych z AI. XL-FLASH charakteryzuje się znacznie krótszym czasem odczytu i większą trwałością zapisu niż standardowa pamięć flash NAND. Technologia ta jest opracowywana z myślą o stworzeniu nowej warstwy pamięci, która wypełni lukę między pamięcią masową a pamięcią DRAM pod względem wydajności, pojemności i kosztów.







Pamięć XL-FLASH 3. generacji wykorzystuje technologię CBA (CMOS directly Bonded to Array), stanowiącą jedną z kluczowych cech pamięci flash 3D KIOXIA BiCS FLASH. Dzięki temu oferuje około 70% większą gęstość bitową niż pamięć XL-FLASH 2. generacji, zachowując jednocześnie wysoką wydajność. Średnie opóźnienie odczytu wynosi zaledwie 3 mikrosekundy, czyli mniej niż jedną dziesiątą wartości osiąganej przez pamięci KIOXIA BiCS FLASH 8. generacji typu TLC. Ponadto efektywność energetyczna odczytu danych w jednostkach 512 bajtów wzrosła o około 135% w porównaniu z pamięcią XL-FLASH 2. generacji. Wysyłka próbek do wybranych klientów w celu przeprowadzenia oceny funkcjonalnej jest planowana na marzec 2027 r.



Rozwój aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych, w tym rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, doprowadził do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na pamięć o dużej pojemności w systemach obliczeniowych. Jednak wykorzystanie pamięci DRAM do przechowywania większości danych wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi pojemności, kosztów i zużycia energii. Wykorzystując niskie opóźnienia odczytu i wysoką efektywność energetyczną pamięci XL-FLASH, nowe architektury systemowe mogą optymalizować sposób przechowywania danych w zależności od częstotliwości dostępu i wymagań dotyczących wydajności. Pozwala to uzupełnić pamięć DRAM lub zastąpić jej część pamięcią flash.



KIOXIA będzie kontynuować prace nad rozwojem technologii XL-FLASH, dążąc do jej zastosowania w szerokiej gamie produktów, w tym w dyskach SSD oferujących wysoką wydajność mierzoną liczbą operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz modułach rozszerzenia pamięci obsługujących standard Compute Express Link (CXL). W ten sposób KIOXIA zamierza stworzyć nową warstwę pamięci, która wypełni lukę między pamięcią DRAM a tradycyjnymi nośnikami danych.









źródło: Info Prasowe - KIOXIA