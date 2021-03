KRUX Lunar 120 mm KIT ARGB – zestaw generatorów tęczotornada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wentylatory KRUX Lunar ARGB 120 mm zostały wyposażone w podświetlenie w wariancie Adresowalnego RGB. Podświetlenie tego typu, pozwala na sterowanie każdą diodą z osobna, a to z kolei oznacza, że liczba kolorów oraz efektów jest ograniczona tylko przez Twoją wyobraźnie oraz przez oprogramowanie kontrolera. Tęcza, oddychanie, płynne przejścia, flaga Polski, a nawet pojedyncze kolory, to i co tylko możesz sobie wyobrazić jest możliwe do zrealizowania dzięki potędze ARGB. W pakiecie KRUX Lunar KIT ARGB oprócz trzech wentylatorów KRUX LUNAR ARGB, znajduje się również kontroler KRUX ARGB oraz pilot bezprzewodowy.









Taki pakiet zapewnia pełną niezależność od reszty podzespołów i systemów w które jest wyposażony komputer. Wystarczy tylko spiąć wszystko w całość, podłączyć pod zasilacz i zacząć bawić się pilotem. A jak chcesz wyłączyć świecidełka przed pójściem w kimono, z pilota zrobisz to jednym przyciskiem.



Pełnie możliwości wentylatorów KRUX Lunar ARGB 120 mm możecie doświadczyć dzięki naszemu wspomnianemu wcześniej kontrolerowi KRUX ARGB Control. Ale jeżeli macie już płytę główną z kompatybilnym systemem zarządzania ARGB, tutaj lista: ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 (wyłącznie w systemie 2+1 pin) oraz MSI Mystic Light. Jesteśmy w stanie wybaczyć i pragniemy poinformować Cię, że całość również będzie działała jak jeden mąż. Gdybyś jednak chciał podłączyć wincyj wentylatorów, to nie ma problemu, nasz wentylator jest wyposażony również w przejściówkę, którą możesz puścić sygnał do kolejnego wentylatora bądź innego kompatybilnego urządzenia.



Cisza oraz minimalizacja przenoszonych wibracji - to cel każdego konstruktora wentylatorów. Aby zmniejszyć przenoszenie wibracji w KRUX Lunar ARGB 120 mm, zastosowaliśmy gumowe elementy na mocowaniach, które dotykają bezpośrednio obudowy. Ten zabieg zaowocował znaczącym spadkiem wibrowania obudowy.



Przewidywana cena KRUX Lunar 120 ARGB KIT 3x 120 mm: 99 PLN.





Specyfikacja wentylatora KRUX Lunar ARGB 120 mm:

Wymiary [mm]: 120×120×25

Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min]: 1200 obr./min (±10%)

Liczba łopatek jednego wentylatora: 9

Punkty LED jednego wentylatora: 16

Kolor ramki: czarny

Kolor łopatek: półprzeźroczysty

Łożysko: hydrauliczne (HBS)

Sterowanie obrotami: Tak – złącze 3-pin

Napięcie Wentylator [V]: 12

Napięcie ARGB [V]: 5

Złącze wentylator: 3-pin (z rozdzielaczem)

Złącze ARGB: 3-pin (z rozdzielaczem)

Gwarancja: 24 miesiące



Specyfikacja kontrolera KRUX ARGB:

Wymiary [mm]: 45×20×8

Zasilanie [V]: 5

Zasilanie wtyczka: SATA

Wtyczka wyjścia:3-pin ARGB

Pilot na kontrolerze: Tak

Gwarancja: 24 miesiące



Zestaw zawiera:

3× Wentylator KRUX Lunar ARGB 120 mm

1× Kontroler KRUX ARGB

1× Pilot bezprzewodowy do kontrolera KRUX ARGB

3×Komplet śrub montażowych

























Źródło: Info Prasowe / KRUX