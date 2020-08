KRUX Sfero - Ponadprzeciętny tron dla gracza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KRUX Sfero, to ponadprzeciętny tron dla każdej osoby pragnącej miękko spocząć przed swoim PeCetem i zatopić się w wir wydarzeń wprost ze swojego ulubionego uniwersum. Tworząc KRUX Sfero chcieliśmy oderwać się od obecnie panującej mody na “praktykable” gamingowe. Kształt fotela kubełkowego z rajdówki? Skóra z plastikowej krowy? W tym modelu stawiamy na skuteczne chłodzenie, które zapewni nieustępująca przetarciom tkanina. Nie tylko wygląd się liczy, wygoda również ma dla nas i powinna mieć dla Was znaczenie! KRUX Sfero zostało stworzone dla osób które preferują bardziej kanapowy styl egzystowania przed komputerem. Płaskie siedzisko pozwala na bezproblemową i szybką zmianę pozycji.







Niezależnie od tego, czy preferujesz super restrykcyjną pozycję, czy siedzenie po turecku, zmieścisz się na siedzisk bez problemu. Jeżeli preferujesz podnoszenie się na rękach w pozycji tureckiej, możesz dostosować wysokość “ciągu”, dzięki podłokietnikom sterowanym góra/dół.



Oparcie dla pleców, twój osobisty i idealny asystent podczas każdej gry. Nie tylko samym siedziskiem gracz żyje. Czasem każdy lubi rozsiąść się wygodnie na swoim wypasionym gamerskim tronie, takim jak KRUX Sfero. Dzięki mechanizmowi synchronicznemu, możesz zablokować się w każdej pozycji pomiędzy minimalnym odchyłem (niemalże prosto, jesteś w stanie siedzieć i położyć opakowanie po grze na głowie), a największym (idealnym do błogiego relaksu pomiędzy partyjkami w ulubionej gierce). W naszym fotelu, zadbaliśmy również o Twoje lędźwia (trochę powyżej miejsca gdzie kończą się plecy). W ich miejscu, wstawiliśmy specjalną wyprofilowaną gąbkę, powoduje to polepszenie rozłożenia masy oraz bardziej ergonomiczną pozycję przed kompem.



Bazą którą wybraliśmy do KRUX Sfero jest metalowa rama. Podłączyliśmy do niej siłownik mogący utrzymać osobę która waży 100kg! Za kontakt z podłożem odpowiada pięć 60mm kółek, które dzięki specjalnemu tworzywu nie zostawiają rys na pięknych parkietach nadających się idealnie na balety. Wyposażyliśmy je w czarne kołpaki, które zapewniają spoko wygląd oraz nie zwiększają niepotrzebnie wagi konstrukcji.



Aby wejść, albo raczej wjechać wszystkim w gusta, KRUX Sfero posiada trzy różne wcielenia kolorystyczne.

Pomarańcza KRUX - Dobrze znany i stylowy kolor naszej marki, ostry pomarańczowy atakujący z każdej strony, pasujący idealnie do miejscówek gamerów posiadających i kochających pomarańcze. Newralgiczne punkty, które mogą ucierpieć podczas ostrych sesyjek, zostały pokryte kolorem czarnym. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.

Szybki czerwony - Jak wiadomo nie od dziś, czerwony to szybki, a jak szybki to i idealny do grania, przykładowo w Forzę bądź inne ścigałki które są obecnie na topie. Może i nie jest rajdowy, ale zdecydowane szybkie czerwone akcenty już tak! Szybciej, byle do mety.

Dystyngowana czerń - Barwa ta, pasuje idealnie do pomieszczeń biurowych, bądź gabinetów osób które cenią sobie niewyróżniającą się czerń oraz nietuzinkowy wygląd fotela, przyciągający spojrzenia gości bądź klientów. Modnie i funkcjonalnie, jednak ze smakiem i w dobrym guście.



Przewidywana cena foteli KRUX Sfero: 449 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / KRUX