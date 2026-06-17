Kamera wykrywająca ruch poza polem widzenia od Reolink

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Reolink wprowadza do sprzedaży kamerę Floodlight Series F850W. Jest to urządzenie do pracy na zewnętrz wyposażone w dwuobiektywową, ruchomą głowicę.

Nowa kamera łączy w sobie rozdzielczość 4K, pokrycie 360° oraz system dwóch obiektywów z funkcją przybliżenia. Pozwala to monitorować duże obszary, takie jak podwórka i podjazdy, bez martwych punktów. Ponadto Floodlight Series F850W wykrywa ruch w zakresie 270° poza swoim polem widzenia. Realizuje to dzięki trzem pasywnym czujnikom podczerwieni, których skuteczność wynosi do dziesięciu metrów.



Oprócz tego w urządzeniu zintegrowano dwa reflektory z regulacją intensywności światła oraz temperatury barwowej. Ich maksymalna jasność 3000 lumenów umożliwia rejestrowanie wyraźnych, kolorowych nagrań nawet w nocy. Kamerę wspiera wyszukiwanie wideo oparte na sztucznej inteligencji, obsługiwane przez ReoNeura. Jest to funkcja działająca lokalnie bez subskrypcji ani dodatkowych kosztów.



Od dzisiaj do 30 czerwca Reolink Floodlight Series F850W będzie do nabycia w obniżonej cenie 629 PLN w sklepach Media Expert, Komputronik, x-kom oraz RTV Euro AGD. Od 1 lipca produkt wróci do sugerowanej ceny detalicznej 899 PLN.

źródło: Reolink