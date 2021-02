Kamery Mio z informacją o odcinkowych pomiarach prędkości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Największy producent wideorejestratorów w Europie, marka Mio, jako pierwsza wprowadziła do swoich najnowszych modeli funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. Rozwiązanie pozowali nie tylko zoptymalizować czas przejazdu, ale uchroni kierowcę przed niespodziewanym mandatem. Jedną z przydanych funkcji rejestratorów, jest wbudowana baza fotoradarów. Za jej pomocą kamera z wyprzedzeniem sygnalizuje, gdzie znajduje się pomiar, a kierowca wcześniej może zredukować prędkość przez co unika mandatu za jej przekroczenie. Od niedawna jednak zamiast fotoradarów można spotkać odcinkowy pomiar prędkości. Weryfikuje on z jaką średnią prędkością kierowcy pokonuj trasę pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi.







Jeżeli średnia prędkość jest za wysoka - kierowca otrzymuje mandat i punkty karne. Do tej pory kierowcy poruszający się po polskich drogach o tym, że znajdują się w strefie gdzie weryfikowana jest ich średnia prędkość dowiadywali się w ostatniej chwili. Efektem tego było najpierw gwałtowne hamowanie, a gdy wydawało im się, że jadą za szybko przymusowa przerwa, aby średnia prędkości się zgadzała. Takie postępowanie nie dość, że nie zdawało egzaminu, stwarzało niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego.



Liczba miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości stale rośnie, dlatego Mio jako pierwsza marka wyposażyła swoje najnowsze modele w funkcję na bieżąco informującą i optymalizującą przejazd po trasie, gdzie znajduje się odcinkowy pomiar prędkości. Kierowca, który zdecyduje się na zakup wideorejestratora z funkcją informowania o odcinkowym pomiarze prędkości w trakcie jazdy otrzyma alert dźwiękowy oraz świetlny, że auto znajduje się w strefie pomiaru lub się do niej zbliża. Podobne powiadomienie otrzyma w sytuacji, gdy na weryfikowanym odcinku będzie poruszał się za szybko. Wideorejestrator oszacuje czas i prędkość jaka jest niezbędna, by bezpiecznie i bez mandatu pokonać trasę. Będzie również wiedział jaką długość odcinka pozostała do przejechania. Jest to możliwe, dzięki wbudowanemu modułowi GPS, który na bieżąco weryfikuje położenie auta. Wszystkie informacje wyświetlają się na ekranie kamery. Dodatkowo kierowca może być pewien, że jego wideorejestrator będzie miał zawsze aktualne informacje ponieważ producent gwarantuje bieżącą aktualizacje baz z informacją gdzie umiejscowione są fotoradary oraz odcinkowy pomiar prędkości.



Funkcja dostępna jest w wybranych modelach wideorejestratorów. Ich pełna lista dostępna jest na stronie www.mio.com.

















Źródło: Info Prasowe / MiTAC