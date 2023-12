Kampania społeczna #Zachowaj Kontrolę!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier Wideo (SPIDOR), Europejskie Stowarzyszenie Video Games Europe (VGE) oraz wszystkie największe stowarzyszenia tego typu w Europie w grudniu rozpoczynają kampanię społeczną Zachowaj kontrolę. Głównym celem kampanii jest pokazanie, że gry to nie tylko rozrywka, ale także rozwijanie umiejętności, radzenie sobie ze stresem i nawiązywanie nowych znajomości. Stowarzyszenia chcą również zaprezentować i spopularyzować najlepsze praktyki korzystania z gier. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wiedzę rodziców i graczy na temat odpowiedniego korzystania z gier została właśnie uruchomiona strona internetowa – Zapytaj o gry.







Strona ma być miejscem, w którym będą gromadzone najnowsze informacje, raporty i badania, pozwalające rodzicom na aktualizowanie i poszerzanie swojej wiedzy o bezpiecznym graniu. Strona jest kierowana zarówno do rodziców jak i graczy, którzy chcieliby zdobyć informacje pomocne w świadomym i odpowiedzialnym graniu w gry wideo.



Dlaczego to ważne:

Gry wideo stały się integralną częścią życia młodego pokolenia. Kampania oraz strona Zapytaj o gry skupiają na promowaniu zdrowego i odpowiedzialnego podejścia do grania, zarówno ze strony graczy, jak i rodziców.



Strona Zapytaj o gry informuje o:

- Oznaczeniach PEGI (system informujący o tym, czy gra jest odpowiednia dla gracza w danym wieku). Rodzice i gracze mogą zapoznać się z broszurą informacyjną, a także pobrać mobilną aplikację, dzięki której w każdej chwili będą mogli sprawdzić zalecania i klasyfikację wiekową każdej gry.

- Ustawieniach kontroli rodzicielskiej (które pozwalają rodzicom na kontrolę dostępu do gier i kontaktów z innymi graczami). W tej sekcji rodzice znajdą odpowiedzi jak dokonywać wyborów gier odpowiednich dla ich dzieci, jak kontrolować czas poświęcony na rozgrywkę, jak ustawiać ograniczenia w komunikacji z innymi graczami, a także wiele więcej. Dla wygody rodziców zamieszczono linki, pozwalające im na zapoznanie się z różnymi systemami kontroli rodzicielskiej (na wszystkich popularnych platformach do grania – mobilnych, PC i konsolowych).

- Zakupach w grze. To kolejna ważna sekcja, którą powinien znać każdy rodzic. Dzięki niej z łatwością skontroluje lub wręcz zablokuje możliwości robienia przez dzieci niepożądanych wydatków.

- Czasie i komforcie grania. Tutaj rodzice dowiedzą się jak dla swojego dziecka ustawiać ograniczenia czasowe czy stworzyć harmonogram dnia. Mamy i ojcowie mogą również dowiedzieć się jak zadbać o właściwą postawę ciała podczas korzystania z gier.

- Wspólnym graniu z dziećmi i korzyściach płynących z grania. Tak! Wspólne granie to najlepszy sposób na to, żeby nie tylko lepiej poznać świat dzieci i młodzieży, ale także zacieśnić rodzinne więzi.

- Obecności gier wideo w szkole. Temat, który wciąż budzi zaskoczenie, chociaż gry już od wielu lat są wykorzystywane w edukacji, a nawet stają się lekturami szkolnymi. Jeśli rodzice chcieliby więcej dowiedzieć się o tym, jak wykorzystywać gry w procesie nauki, to koniecznie muszą przeczytać tę sekcję strony!

- Korzyściach płynących z grania. Gry wideo to jedna z najbardziej popularnych form rozrywki. Jednak według najnowszych badań gry oferują znacznie więcej: od budowania umiejętności motorycznych i kognitywnych, przez redukcję stresu po rozwój kreatywności i budowanie umiejętności społecznych. Rodzice powinni koniecznie przeczytać raport Power of Play i dowiedzieć się jakie korzyści z grania wskazują polscy gracze.



Zachęcamy rodziców do regularnego zaglądania na stronę, gdyż będzie stale aktualizowana o nowe treści, raporty i inne materiały.

















Źródło: Info Prasowe - SPIDOR