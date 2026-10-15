Karty SANDISK Guardian do wideorejestratorów i kamer monitoringu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sandisk zaprezentowała serię SANDISK Guardian – nową rodzinę rozwiązań pamięci masowej o wysokiej wytrzymałości, opracowanych z myślą o stale działających kamerach i systemach, na których użytkownicy polegają, rejestrując i monitorując ważne zdarzenia. Seria SANDISK Guardian, przeznaczona do współpracy z kompatybilnymi kamerami monitoringu, wideorejestratorami samochodowymi i wbudowanymi systemami monitorowania, umożliwia ciągłe nagrywanie, zapewniając odporność na trudne warunki otoczenia oraz nieustanne nadpisywanie danych wymagane przez kamery.







Kamery odgrywają coraz większą rolę w monitorowaniu domów, zapewnianiu bezpieczeństwa rodzinom oraz ochronie pojazdów i mienia. Użytkownicy potrzebują więc pamięci, która sprosta wymaganiom całodobowego nagrywania i pomoże zapewnić dostęp do zarejestrowanych materiałów wtedy, gdy będą potrzebne. Seria SANDISK Guardian powstała w odpowiedzi na te potrzeby. Oferuje rozwiązania pamięci masowej o wysokiej wytrzymałości, zaprojektowane z myślą o ciągłej pracy, szerokiej kompatybilności i niezawodnym lokalnym zapisie nagrań.



Nowa rodzina produktów obejmuje:

- SANDISK Dash Cam Card – karta zaprojektowana do współpracy z szeroką gamą wideorejestratorów samochodowych, z myślą o ciągłym nagrywaniu i wysokiej wytrzymałości w wymagających warunkach jazdy. Obsługuje nagrywanie w wysokiej rozdzielczości, od Full HD po 4K UHD, i jest odporna na wysoką temperaturę oraz wilgoć, nawet podczas najdłuższych podróży. Jest dostępna w pojemnościach od 32 GB do 512 GB. W testach potwierdzono, że wersja o pojemności 512 GB wytrzymuje zapis nawet 40000 godzin nagrań.

- SANDISK Security Cam Card – karta zaprojektowana do współpracy z szeroką gamą kamer monitoringu i ciągłej pracy jako uzupełnienie lub alternatywa dla pamięci w chmurze. Pomaga zachować nagrania także w przypadku utraty połączenia Wi-Fi. Jest dostępna w pojemnościach od 32 GB do 512 GB. Dzięki odporności na temperaturę, wodę i pył sprawdza się w zewnętrznych systemach kamer działających przez cały rok. Obsługuje nagrywanie w wysokiej rozdzielczości, od Full HD po 4K UHD, zapewniając wyraźny obraz.



Produkty z serii SANDISK Guardian są już dostępne w oficjalnym sklepie Sandisk w sugerowanej cenie detalicznej od 109 PLN.















źródło: Info Prasowe - SanDisc