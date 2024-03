Kinera i Queen of Audio – nowe słuchawki dokanałowe dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Bliźniacze marki Kinera i Queen of Audio znane są z tworzenia pięknie wyglądających, a przy tym zaawansowanych technicznie i dopracowanych pod każdym względem słuchawek dokanałowych. Obie te marki właśnie wprowadziły aż pięć nowych modeli, pośród których każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Bo nowe dokanałówki różnią się nie tylko ceną, ale i konstrukcją oraz charakterem brzmienia. Jednakże łączy je to, że każde z nich są w swoim segmencie doskonałą propozycją. Nowe modele to Kinera Imperial Verdandi, Kinera Freya 2.0, Kinera Celest Plutus Beast, Queen of Audio Aviation oraz Queen of Audio Vesper 2.







Zaawansowana konstrukcja zapewniająca znakomite brzmienie

Kinera Imperial Verdandi korzysta z aż czterech rodzajów przetworników. Przy czym każdy ich typ został wykorzystany tam, gdzie najbardziej ujawniają się jego zalety soniczne. Najniższe i niskie częstotliwości oparte są o przetwornik przewodnictwa kostnego działający razem ze specjalnie zaprojektowanym dla tego modelu przetwornikiem dynamicznym o średnicy 6mm posiadającym nowoczesny, silny układ magnetyczny. Środek pasma obsługują dwa specjalnie zmodyfikowane przetworniki armaturowe renomowanej marki Knowles. Góra zaś to domena specjalisty w tej dziedzinie, bo tutaj znajdziemy dwa przetworniki elektrostatyczne Sonion. Dzięki takiemu połączeniu Kinera Imperial Verdandi to nie tylko brzmienie referencyjne w swojej cenie, ale też niezwykle przyjemne, wyrafinowane i pozbawione zniekształceń, a przez to niezwykle czytelne w całym paśmie.



Doskonały kabel i bogaty zestaw akcesoriów

Razem z modelem Kinera Imperial Verdandi znajdziemy kabel Flash Acoustics z miedzi monokrystalicznej dodatkowo powlekany wysokiej czystości srebrem. To oczywiście nie wszystko, bo w zestawie są też dwie wtyczki 3.5mm i 4.4mm oraz cała masa przydatnych akcesoriów wysokiej jakości. Słuchawki dokanałowe Kinera Imperial Verdandi dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 5595 PLN.





Kinera Freya 2.0

Najnowszy model Freya 2.0 łączy dwie technologie przetwarzania: dynamiczną oraz armaturową. Także i dla tego modelu zaprojektowano przetwornik dynamiczny, tym razem o średnicy 7mm. Zapewnia on znakomite rozciągnięcie basu w dół, a przy tym oferuje też kontrolę, definicję oraz doskonałą teksturę najniższych częstotliwości. Środek pasma obsługują z kolei dwie armatury Knowles, co zapewnia nie tylko neutralność, ale też naturalność i znakomitą barwę. Całość dopełnia dodatkowy przetwornik armaturowy Knowles dedykowany dla wysokich tonów. Uzyskano dzięki temu brzmienie, które jest nie tylko doskonale zrównoważone, lecz łączy też precyzję ze świetnym nasyceniem barwowym całego pasma. To niezwykle uniwersalne słuchawki, które świetnie sprawdzą się z szerokim spektrum muzycznego repertuaru.



Piękne wykonanie i dbałość o szczegóły

Kinera także i w tym modelu pokazuje, że każde ich słuchawki to ukłon w stronę słuchacza. Znajdziemy tutaj nie tylko pięć park końcówek dousznych Final Audio Type R, czy sześć par końcówek Kinera Custom. Ale także wysokiej jakości kabel, świetnie wykonane etui, wtyczkę modułową, czy szczoteczkę do czyszczenia słuchawek. Słuchawki Kinera Freya 2.0 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 1099 PLN.





Kinera Celest Plutus Beast

W modelu Kinera Celest Plutus Beast zastosowano niespotykany nigdzie wcześniej przetwornik SPD (Square Planar Driver), czyli kwadratowy driver planarny o wymiarach 10 x 10 mm. Zapewnia on znakomite odwzorowanie niskich częstotliwości, które znacząco przewyższa to, co do tej pory znaliśmy z przetworników dynamicznych. Ale jakby tego było mało, to w zakresie najniższego basu współpracuje on z przetwornikiem przewodnictwa kostnego. Zapewnia to niezrównane, a już na pewno zupełnie niespotykane w tym przedziale cenowym odwzorowanie basu. Niskie tony są w modelu Celest Plutus Beast dynamiczne, nasycone a przy tym mają doskonałe rozciągnięcie i fakturę. Nie zapomniano przy tym o średnich i wysokich tonach, które obsługuje przetwornik armaturowy oferujący przejrzystość, precyzję i odpowiednie zrównoważenie. Słuchawki dokanałowe Kinera Celest Plutus Beast dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 399 PLN





Queen of Audio Aviation

Queen of Audio Aviation korzysta ze sprawdzonego połączenia przetwornika dynamicznego z driverami armaturowymi, jednakże wynosi taką kombinację na zupełnie nowe wyżyny jakościowe. Także i tutaj zastosowano zaprojektowany od podstaw przetwornik niskotonowy o średnicy 8mm. Posiada on silny i jednocześnie zoptymalizowany układ magnetyczny. A to sprawia, że niskie tony są dynamiczne, a przy tym znakomicie kontrolowane i precyzyjne. Przetwornik ten uzupełniony jest przez trzy armatury znanej marki Knowles. Dwie z nich zapewniają znakomity środek pasma, a jedna jest dedykowana wysokim tonom. Queen of Audio Aviation to brzmienie otwarte i – jak sama nazwa wskazuje – napowietrzone oraz stanowiące wzór transparentności w swojej cenie.



Znakomity kabel typu litz z miedzi OCC

Dopełnieniem przemyślanej konstrukcji modelu Aviation jest czterożyłowy kabel typu Litz wykonany z miedzi monokrystalicznej OCC. Zapewnia on nie tylko neutralność brzmienia, ale i szlachetną barwę, która łączy oddanie detalu z odpowiednim nasyceniem i gładkością. Queen of Audio Aviation to z pewnością świetny wybór dla wszystkich tych, którzy szukają dźwięku transparentnego, wyrównanego i precyzyjnego. A przy tym także świetnie wykonanych słuchawek oferowanych w bardzo atrakcyjnej jak na swoje możliwości cenie. Słuchawki dokanałowe Queen of Audio Aviation dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 799 PLN.





Queen of Audio Vesper 2

Queen of Audio Vesper 2 to przemyślana ewolucja hybrydowych, dwuprzetwornikowych słuchawek typu IEM. W nowym modelu połączono duży, bo posiadający aż 10mm średnicy przetwornik dynamiczny z armaturą renomowanej marki Knowles. Jednocześnie zadbano o pieczołowite, a przy tym przemyślane połączenie tych przetworników tak, aby całość brzmiała znacznie lepiej niż suma elementów składowych. Słuchawki te są, jak każdy zresztą model Queen of Audio, świetnie wykonane oraz dostarczane z eleganckim futerałem i trwałym wygodnym kablem. Będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy szukają przystępnych cenowo słuchawek, które sprawdzą się z każdą muzyką i z szerokim spektrum źródeł. Słuchawki dokanałowe Queen of Audio Vesper dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 379 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP