Kingston Digital - dysk SSD dla centrów danych

Kingston Digital Europe (oddział Kingston Technology Company), zajmujący się pamięcią flash, zaprezentował dziś nowy dysk SSD DC600M klasy korporacyjnej. DC600M został zoptymalizowany pod kątem mieszanych obciążeń roboczych z doskonałą jakością usługi (QoS)1, aby zapewnić spójność opóźnień i IOPS w celu realizacji umów dotyczących poziomu usług. DC600M to dysk z interfejsem 6Gbps SATA 3.0 z pamięcią 3D TLC NAND, przeznaczony do stosowania w szafach serwerowych o dużej pojemności. Napęd zawiera sprzętową, wbudowaną ochronę przed utratą zasilania za pośrednictwem kondensatorów chroniących dane przed nieoczekiwaną awarią zasilania. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia pomyślną ponowną inicjalizację napędu przy następnym uruchomieniu systemu.







Dzięki przewidywalnie niskim opóźnieniom w szerokim zakresie obciążeń związanych z odczytem i zapisem, dysk DC600M jest przeznaczony dla integratorów systemów, hiperskalowych centrów przetwarzania danych i dostawców usług w chmurze. Dysk SSD dla centrów danych DC600M jest dostępny w wersjach o pojemności 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB i 7680 GB.





Charakterystyka i specyfikacja dysku klasy korporacyjnej DC600M Data Center SSD:

• Zintegrowana ochrona przed utratą zasilania (PLP): Kondensatory zwiększające wydajność, chroniące dane użytkownika przed niespodziewaną utratą zasilania.

• Zapewnia doskonałą jakość usługi (QoS): Zoptymalizowana przewidywalność wydajności w celu osiągnięcia umów dot. poziomu usług (SLA).

• Dysk samoszyfrujący AES 256-bit: Wbudowane zabezpieczenia chroniące ważne dane.

• Pojemność do 7680GB: Możliwość rozbudowy i zarządzania pamięcią masową o pojemności do 7680 GB.

• Obudowa: 2.5 calowa

• Interfejs: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – zgodny wstecznie z wersją SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

• Pojemności2: 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680GB

• Pamięć NAND: 3D TLC

• Dysk samoszyfrujący (SED): szyfrowanie AES z kluczem 256-bitowym.

• Odczyt/zapis sekwencyjny:

• 480GB – 560MBs/470MBs

• 960GB – 560MBs/530MBs

• 1920GB – 560MBs/530MBs

• 3840GB – 560MBs/530MBs

• 7680GB – 560MBs/530MBs

• Odczyt/zapis plików 4K w stanie ustalonym:

• 480GB – 94.000/41.000 IOPS

• 960GB – 94.000/65.000 IOPS

• 1920GB – 94.000/78.000 IOPS

• 3840GB – 94.000/59.000 IOPS

• 7680GB – 94.000/34.000 IOPS

• Jakość usług (opóźnienia) (99.999) Odczyt/zapis:

• 480GB – 180/110 uSec

• 960GB – 3840GB – 200/300 uSec

• 7680GB – 240/170 uSec

• Typowe opóźnienia – odczyt/zapis: <200 µs / <30 us

• Możliwość podłączania podczas pracy

• Statyczne i dynamiczne równoważenie zużycia

• Narzędzia SMART klasy korporacyjnej: Monitorowanie niezawodności, statystyki użycia, pozostały czas eksploatacji, równoważenie zużycia, temperatura.

• Wytrzymałość:

• 480GB – 876TBW6, 1 DWPD (5 lat), 1.66 DWPD (3 lata)

• 960GB – 1752TBW6, 1 DWPD (5 lat), 1.66 DWPD (3 lata)

• 1920GB – 3504TBW6, 1 DWPD (5 lat), 1.66 DWPD (3 lata)

• 3840GB – 7008TBW6, 1 DWPD (5 lat), 1.66 DWPD (3 lata)

• 7680GB – 14016TBW6, 1 DWPD (5 lat), 1.66 DWPD (3 lata)

• Zużycie energii elektrycznej:

• Tryb bezczynności: 1.30W

• Średnio: 1.45W

• Maksymalnie przy odczycie: 1.6W

• Maksymalnie przy zapisie: 3.6W

• Temperatura podczas przechowywania: -40°C ~ 85°C

• Temperatura podczas pracy: 0°C ~ 70°C

• Wymiary: 69,9mm x 100mm x 7mm

• Waga: 92.34g

• Wibracje podczas pracy: 2.17G (wartość szczytowa) (7–800Hz)

• Wibracje w stanie spoczynku: 20G (wartość szczytowa) (10–2000Hz)

• Średni czas pracy bez awarii (MTBF): 2 mln godzin

• UBER: ≤10 -17

• Gwarancja/wsparcie techniczne: ograniczona 5-letnia gwarancja z bezpłatnym wsparciem technicznym





















Źródło: Info Prasowe / Kingston