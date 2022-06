Kingston Digital pendrive USB ze sprzętowym szyfrowaniem

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Kingston IronKey Vault Privacy 50 umożliwia obsługę haseł administratora, użytkownika i jednorazowego odzyskiwania w trybie złożonym lub za pomocą frazy. Opcja wielu haseł zwiększa możliwość odzyskania dostępu do danych w przypadku zapomnienia jednego z haseł. Podczas gdy tradycyjny tryb złożony pozwala na stosowanie haseł o długości od 6 do 16 znaków przy użyciu 3 z 4 zestawów znaków, nowy tryb daje użytkownikom możliwość wprowadzenia numerycznego kodu PIN, zdania, listy słów, a nawet fragmentu tekstu piosenki o długości od 10 do 64 znaków. Pozwala to ustawiać unikalne i łatwe do zapamiętania hasła. Dla ułatwienia można włączyć tryb podglądu hasła, aby ograniczyć liczbę nieudanych prób logowania.



Administrator może również włączyć hasło użytkownika i jednorazowe hasło odzyskiwania lub zresetować hasło użytkownika, żeby przywrócić dostęp do danych. Ponadto VP50 chroni przed atakami typu Brute Force poprzez blokowanie haseł użytkownika lub jednorazowych haseł odzyskiwania po 10 nieprawidłowych logowaniach z rzędu. Dodatkowo kryptograficznie usuwa dane z dysku, jeśli hasło administratora zostanie nieprawidłowo wpisane 10 razy z rzędu. Dzięki temu, mimo utraty danych, nie ma obawy o ich wykradzenie.

VP50 może również chronić przed potencjalnym złośliwym oprogramowaniem z niezaufanych systemów, dzięki możliwości ustawienia trybu tylko do odczytu w celu zabezpieczenia dysku przed zapisem zarówno przez administratora, jak i użytkownika. Co więcej, wbudowana klawiatura wirtualna chroni hasła przed keyloggerami i screenloggerami. Przedsiębiorstwa i instytucje mogą skonfigurować VP50 za pomocą ID produktu (PID) poprzez Kingston Customisation Program. Pozwoli to dokonać integracji z oprogramowaniem do zarządzania punktami końcowymi (Endpoint Management) i spełnić wymagania w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa. Małe i średnie firmy mogą korzystać z funkcji administratora, aby lokalnie zarządzać swoimi nośnikami pamięci:wykorzystywać rolę administratora do konfigurowania lub resetowania haseł użytkownika lub haseł jednorazowych i odzyskiwać dostęp do danych na zablokowanych dyskach. Umożliwi to też zachowywanie zgodności z przepisami prawa i regulacjami, w przypadku szczególnie wrażliwych danych. VP50 jest szyfrowaną pamięcią masową pod fizyczną kontrolą użytkownika, co sprawia, że jest lepszym rozwiązaniem niż korzystanie z usług internetowych i chmurowych w celu zabezpieczenia kluczowych danych.

„Vault Privacy 50 dołącza do naszej linii szyfrowanych rozwiązań Kingston IronKey jako pamięć przenośna USB klasy premium, zapewniająca bezpieczeństwo danych na poziomie biznesowym” – podkreśla Oscar Escayola, EMEA Flash Business Manager w Kingston. „Dodaliśmy najbardziej pożądane przez naszych klientów funkcje, takie jak nowa opcja wielu haseł i nowy tryb frazy, by nie tylko chronić wszystkie przechowywane dane, ale także sprawić, że dysk będzie łatwy w obsłudze” – dodaje Oscar Escayola.

Kingston IronKey Vault Privacy 50 jest dostępny w pojemnościach od 8 GB do 256 GB z pięcioletnią gwarancją i bezpłatną pomocą techniczną.



Specyfikacja Kingston IronKey Vault Privacy 50:

• Sprzętowo szyfrowany dysk USB zapewniający ochronę danych. Zabezpiecza ważne dane za pomocą 256-bitowego szyfrowania XTS-AES z certyfikatem FIPS 197. Wbudowane zabezpieczenia przed atakami BadUSB i Brute Force.

• Opcja wielu haseł:hasła administratora, użytkownika i jednorazowego odzyskiwania. Administrator może zresetować hasło użytkownika i utworzyć jednorazowe hasło odzyskiwania, aby przywrócić użytkownikowi dostęp do danych. Ochrona przed atakami typu Brute Force blokuje hasła użytkownika lub jednorazowe hasła odzyskiwania po wprowadzeniu 10 nieprawidłowych haseł z rzędu i powoduje kryptograficzne wyczyszczenie dysku, jeśli hasło administratora zostanie wprowadzone nieprawidłowo 10 razy z rzędu.

• Nowy tryb frazy.Możliwość wybrania trybu hasła złożonego lub frazy. Hasłem może być numeryczny kod PIN, zdanie ze znakami spacji, lista słów, a nawet fragment piosenki – od 10 do 64 znaków.

• Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa z mniejszają liczbę nieudanych prób logowania dzięki trybowi podglądu wpisywanego hasła. Wirtualna klawiatura zapewnia ochronę hasła przed keyloggerami i screenloggerami.

• Ustawienie tylko do odczytu. Pozwala uniknąć ataków złośliwego oprogramowania dzięki wymuszonemu trybowi Read-Only ustawionemu przez administratora dla użytkownika lub trybowi Read-Only opartemu na sesji, ustawionemu przez administratora lub użytkownika.

• Wykorzystanie roli administratora do lokalnego zarządzania dyskami. Idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm. Wykorzystanie roli administratora do lokalnego zarządzania hasłami użytkowników i hasłami jednorazowego odzyskiwania dla pracowników, odzyskiwania dostępu do danych na zablokowanych dyskach oraz zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami.

• Interface: USB 3.2 Gen 1

• Pojemność1: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

• Złącze: Type-A

• Prędkość2:

USB 3.2 Gen 1

8GB – 128GB: 250MB/s odczyt, 180MB/s zapis

256GB: 230MB/s odczyt, 150MB/s zapis





USB 2.0

8GB – 256GB: 30MB/s odczyt, 20MB/s zapis

• Wymiary: 77.9 mm x 21.9 mm x 12.0 mm

• Wodoodporność3: Ponad 1 metr; IEC 60529 IPX8

• Temperatura robocza: od 0°C do 60°C

• Temperatura przechowywania: od -20°C do85°C

• Kompatybilność: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

• Gwarancja: 5-letnia gwarancja, darmowe wsparcie techniczne

• Zgodność: Windows 11, 10, 8.1, macOS (v. 10.14.x - 12.x.x)







Źródło: Kingston