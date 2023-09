Kingston Digital poszerza ofertę zewnętrznych dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe zaprezentowała dziś zewnętrzny dysk SSD XS1000. To niewielkie i niezwykle eleganckie rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych plików dołącza do XS2000 jako nowy produkt w ofercie zewnętrznych dysków SSD firmy Kingston. Oba dyski są kompaktowe i ważą poniżej 29 gramów, dzięki czemu można je przenosić nawet w kieszeni. Dysk Kingston XS1000 oferuje prędkość odczytu do 1050 MB/s i dużą pojemność do 2 TB, co zapewnia optymalną ilość miejsca do przechowywania dużej liczby zdjęć, filmów i plików. By zapewnić bezproblemową łączność ze starszymi urządzeniami, dysk zachowuje wsteczną kompatybilność, a wraz z nim dostarczany jest kabel USB-C z przejściem do USB-A.







Mały, jak breloczek do kluczy, XS1000 jest niezawodnym wsparciem przy łatwym tworzeniu kopii zapasowych plików, co gwarantuje stały dostęp do ważnych dokumentów, cennych wspomnień i plików multimedialnych.



XS1000 jest dostępny w pojemnościach 1 TB (293 PLN) i 2 TB (479 PLN) i objęty jest ograniczoną pięcioletnią gwarancją4 z bezpłatnym wsparciem technicznym.

















Źródło: Info Prasowe - Kingston