Kingston Dual Portable SSD - Przenośny SSD w formie pendrive

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Kingston Technology ogłasza wprowadzenie na rynek swojego pierwszego dysku półprzewodnikowego pozbawionego kabli. Jest to urządzenie dla użytkowników poszukujących przystępnego cenowo i niezawodnego, przenośnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych oraz przesyłania danych. Dual Portable SSD ma formę pendrive. Jest on zamknięty w wytrzymałej, metalowej obudowie, która umożliwia łatwe przenoszenie plików między urządzeniami z portami USB-A oraz USB-C, takimi jak laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i nie tylko, z prędkością odczytu do 1050 MB/s i zapisu do 950 MB/s (interfejs USB 3.2 Gen 2). Aby zwiększyć produktywność i usprawnić pracę nowy nośnik oferuje pojemność do 2 TB na duże pliki, zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i materiały wideo 4K.







Dual Portable SSD jest dostępny w pojemnościach3 512 GB, 1 TB i 2 TB. Obejmuje go ograniczona pięcioletnia gwarancja, bezpłatna pomoc techniczna i legendarna niezawodność firmy Kingston.



Funkcje i specyfikacja przenośnego dysku SSD Kingston Dual:

• Dopasowany do Twojego życia: Wszystko w jednym. Dzięki złączom USB-A i USB-C dysk Dual Portable SSD z łatwością przenosi pliki między urządzeniami: laptopami, komputerami stacjonarnymi, urządzeniami mobilnymi i innymi.

• Prędkość, której potrzebujesz: Wzmocnij swoją produktywność dzięki prędkości USB 3.2 Gen 2 – do 1050 MB/s odczytu i 950 MB/s zapisu.

• Pozbądź się kabli: Życie jest wystarczająco skomplikowane bez chaosu związanego z zarządzaniem kablami. Postaw na prostotę – zrezygnuj z kabli. Ten kompaktowy i elegancki dysk SSD mieści się w dłoni, kieszeni lub torebce.

• Przechowuj więcej, twórz więcej: Uzyskaj niezawodną pamięć na duże pliki, zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i materiały wideo 4K o pojemności do 2 TB.



































źródło: Info Prasowe - Kingston