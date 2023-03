Kingston FURY - możliwość podkręcania pamięci DDR5 klasy serwerowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston FURY uzupełnia swoją linię pamięci DDR5 o Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM. Nowy podkręcony moduł pamięci klasy serwerowej zaprojektowany został z myślą o spełnieniu wymagań obliczeniowych stacji roboczych nowej generacji i wysokiej klasy komputerów stacjonarnych. W przypadku platform, wykorzystujących pamięci DDR5 Registered DIMM Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM, zapewnia wysoką przepustowość i zwiększoną niezawodność. Tych wymagają użytkownicy tacy jak twórcy, inżynierowie i analitycy danych. Najnowsza pamięć Kingston została stworzona tak, aby sprostać wymaganiom najnowszych aplikacji, a wszystko to bez poświęcania integralności danych i z zachowaniem najwyższej klasy jakości, charakteryzującej pamięci serwerowe. Kingston DDR5 Registered DIMM jest wyposażony w funkcję ECC wbudowaną w komponent pamięci DRAM i obsługuje ECC na poziomie modułu. Pozwala też na wykrywanie i korygowania błędów wielobitowych.







Dzięki funkcji Plug N Play przy 4800 MT/s1 Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMMs umożliwia użytkownikom automatyczne przetaktowanie bez konieczności zmiany ustawień. Mogą oni też wybrać jeden z zestawów cztero- i ośmiokanałowych z certyfikatem Intel XMP 3.0 i certyfikatem dla płyt głównych o prędkości do 6000 MT/s, dodatkowo z fabrycznie dostrojonymi timingami, prędkościami i napięciami.



Pamięci Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM są dostępne w pojedynczych modułach o pojemności do 32 GB, zestawach po 4 sztuki do 128 GB oraz zestawach po 8 sztuk do 256 GB. Ponadto Kingston FURY Renegade są w 100 proc. testowane pod kątem prędkości i wspierane przez ograniczoną gwarancję na cały okres użytkowania.

















Źródło: Info Prasowe / Kingston