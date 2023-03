Kingston FURY poszerza gamę produktów DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston FURY, oddział firmy Kingston Technology Company, Inc., ogłosił dziś dodanie białych radiatorów do swojej wielokrotnie nagradzanej linii modułów pamięci Kingston FURY DDR5. Zapewni to więcej opcji dla tych, którzy chcą budować wyróżniające się zestawy. Kingston FURY Beast DDR5 oferuje rozwiązania zapewniające najwyższą prędkość i niskie opóźnienia, aby przenieść doświadczenia na wyższy poziom. Teraz z niskoprofilową konstrukcją rozpraszającą ciepło w kolorze białym, aby połączyć wyjątkową funkcjonalność chłodzenia i odważną stylistykę. Wybrać można prostą i łatwą aktualizację z Plug N Play przy 4800 MT/s lub zestaw z certyfikatem Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Kingston FURY Beast DDR5 RGB pozwala użytkownikom na jeszcze większą personalizację dzięki narzędziu Kingston FURY CTRL RGB.







Wybierając jeden z 18 wbudowanych, żywych efektów świetlnych RGB2 jednocześnie ma się gwarancję płynności dzięki opatentowanej przez firmę Kingston technologii Infrared Sync. Linia Kingston FURY Beast DDR5 osiąga prędkość do 6000 MT/s, jest dostępna w modułach pojedynczych o pojemności 8 GB, 16 GB i 32 GB oraz w zestawach podwójnych do 64 GB, zestawy poczwórne będą dostępne w przyszłym miesiącu.



Dla twórców i entuzjastów PC DIY, którzy chcą zmaksymalizować wydajność swoich platform DDR5 nowej generacji i uzupełnić wygląd najnowszych zestawów PC, Kingston FURY Renegade DDR5 wzbogaca system o bardzo niskie opóźnienia i ekstremalne prędkości do 7200 MT/s. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie treści, pracę czy przekraczanie barier w grach, użytkownicy mogą wykorzystać ekstremalny potencjał przetaktowywania pamięci DDR5. Dzięki FURY CTRL użytkownicy mogą wybrać jeden z 18 efektów świetlnych, aby podkreślić opływowe, aluminiowe radiatory Kingston FURY Renegade DDR5 RGB, dostępne teraz w kolorze białym i srebrnym. Dostępne w pojedynczych modułach o pojemności 16 GB i 32 GB oraz zestawach o pojemności do 64 GB.



Linia pamięci Kingston FURY DDR5 jest w 100% przetestowana pod względem szybkości i wsparta ograniczoną dożywotnią gwarancją.





Specyfikacja Kingston FURY Beast DDR5:

• Większa wydajność prędkości rozruchowej: dzięki wysokiej prędkości początkowej na poziomie 4800 MT/s, DDR5 jest o 50% szybszy niż DDR4.

• Lepsza stabilność przy podkręcaniu: on-die ECC (ODECC) pomaga utrzymać integralność danych.

• Zwiększona wydajność: wzmocniona przez podwojenie banków i długości burstów oraz dwa niezależne 32-bitowe podkanały.

• Certyfikat Intel XMP 3.0: zaawansowane wstępnie zoptymalizowane timingi, prędkość i napięcie dla wydajności podkręcania i zapisywania nowych profili konfigurowalnych przez użytkownika, wykorzystujących programowalny PMIC.

• Certyfikat AMD EXPO: rozszerzone profile AMD dla potrzeb podkręcania (Extended Profiles for Overclocking)

• Certyfikowane przez największych producentów płyt głównych na świecie.

• Niskoprofilowy radiator: nowo zaprojektowane elementy rozpraszające ciepło w kolorze czarnym lub białym łączą odważną stylistykę i wyjątkową funkcjonalność chłodzenia.

• Plug N Play przy 4800 MT/s: Kingston FURY Beast DDR5 automatycznie przetaktuje się do najwyższej wymienionej prędkości dozwolonej przez systemowy BIOS.

• RGB:

• Ulepszone oświetlenie z nową konstrukcją rozpraszacza ciepła: graj w dobrym stylu, korzystając z oszałamiającej gamy 18 efektów oświetlenia RGB za pomocą [Kingston FURY CTRL] lub oprogramowania producenta płyty głównej.

• Opatentowana technologia Kingston FURY Infrared Sync Technology: efekty RGB świecą płynnie dzięki opatentowanej przez firmę Kingston technologią Infrared Sync.

• Pojemność:

Pojedyncza: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Zestaw 2: 16 GB, 32 GB, 64 GB

• Prędkość: 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s, 6000 MT/s

• Opóźnienia: CL36, CL38, CL40

• Napięcie: 1.1V, 1.25V, 1.35V

• Temperatura pracy: od 0 °C do 85 °C

• Wymiary nie-RGB: 133.35 mm x 34.9 mm x 6.62 mm

• Wymiary RGB: 133.35 mm x 42.23 mm x 7.11 mm































Źródło: Info Prasowe / Kingston