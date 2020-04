Kingston KC2500 — SSD NVMe PCIe nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Kingston Digital zaprezentowało KC2500 ― SSD M.2 NVMe PCIe nowej generacji przeznaczone do komputerów biurkowych, stacji roboczych i systemów do wydajnych obliczeń (HPC). Dzięki wykorzystaniu najnowszego kontrolera Gen 3.0 x4 i 96-warstwowej pamięci NAND 3D TLC zapewnia znakomitą wydajność. Z maksymalną szybkością1 odczytu 3500 MB/s i zapisu 2900 MB/s KC2500 usprawnia pracę systemów niezależnie od zastosowań. Jest nie tylko wyjątkowo wydajny, lecz również trwały. KC2500 można nabyć w wersjach o różnej pojemności, maksymalnie 2 TB. Kompaktowa obudowa M.2 2280 pozwala zaoszczędzić miejsce na inne komponenty, a szybkość magistrali PCIe przynosi użytkownikom dodatkowe korzyści.







Ten samoszyfrujący nośnik SSD obsługuje pełny pakiet zabezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę danych opartą na 256-bitowym szyfrowaniu sprzętowym AES-XTS . Rozwiązania do zarządzania zabezpieczeniami TCG Opal 2.0 umożliwiają używanie produktów niezależnych dostawców oprogramowania, takich jak Symantec, McAfee czy WinMagic. W urządzenie wbudowano też obsługę Microsoft eDrive, standardu zabezpieczeń pamięci masowej przeznaczonego do użytku z rozwiązaniem BitLocker.



KC2500 jest już dostępny w wersjach o pojemności 250 GB, 500 GB i 1 TB, a wkrótce pojawi się również wersja 2 TB2. Produkt jest objęty ograniczoną pięcioletnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.











Źródło: Info Prasowe / Kingston