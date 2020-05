Kingston Technology wprowadza SSD o pojemności 7.68 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital rozszerzyła swoją ofertę o SSD SATA Data Center 500R (DC500R) i 450R (DC450R) o pojemności 7.68 TB. W modelu DC1000M U.2 NVMe urządzenia o tej pojemności pojawią się na rynku w czerwcu. Zapewniają one dodatkową pamięć masową i spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie gwarantowanej jakości usług (QoS). Centrom danych, które korzystają z urządzeń NVMe i/lub SATA, zapewniają przewidywalną wydajność obsługi operacji wejścia/wyjścia i niewielkie opóźnienia. Trzy modele SSD dołączają do dysku startowego NVMe DC1000B, SSD SATA DC500M (do obciążeń mieszanych) i pamięci DRAM Server Premier, tworząc najwszechstronniejszą na rynku ofertę rozwiązań pamięci klasy korporacyjnej dla centrów danych.







Oferowane przez firmę Kingston SSD o pojemności 7.68 TB dla centrów danych obejmują następujące modele:

DC500R:

• SSD VMware Ready zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających dużej wydajności operacji odczytu, takich jak serwery WWW, infrastruktura wirtualnych pulpitów, operacyjne bazy danych i analiza danych w czasie rzeczywistym.

• Szybkość obsługi operacji wejścia/wyjścia i czas reakcji (opóźnienie) dostosowane do centrów danych, zapewniające wysoką wydajność działania aplikacji i po stronie interfejsu użytkownika.

DC450R:

• Specyficzny, ukierunkowany zestaw funkcji do aplikacji często wykorzystujących operacje odczytu, zoptymalizowany pod kątem centrów danych, które nie chcą ponosić dodatkowych wydatków na zakup kosztownych dysków SSD do intensywnych operacji zapisu.

• Stworzone z myślą o sieciach dostarczania treści, aplikacjach obliczeniowych działających na brzegu sieci i różnego rodzaju architekturach pamięci masowej definiowanych programowo.

DC1000M:

• Podłączane podczas pracy urządzenia w obudowie U.2 (2.5’’), umożliwiające bezproblemową integrację z najnowszą generacją serwerów i macierzy pamięci masowej, które wykorzystują obecnie płyty interfejsu magistrali PCIe i U.2.

• Funkcje klasy korporacyjnej, takie jak kompleksowa ochrona ścieżki danych, ochrona przed utratą zasilania (PLP) oraz monitorowanie telemetryczne zwiększające niezawodność.



Dyski DC500R, DC450R i DC1000M mają ograniczoną pięcioletnią gwarancję i są objęte bezpłatnym wsparciem technicznym. Wyróżniają się niezawodnością, z której słynie marka Kingston.