Kingston Technology wprowadza nowe pamięci serii Server Premier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology ogłosiło dziś wprowadzenie na rynek 32 GB i 16 GB pamięci Server Premier DDR5 5600MT/s i 5200MT/s dla niebuforowanych modułów DIMM i ECC SODIMM. Od ponad 35 lat firma Kingston jest dostawcą pamięci, której zaufali czołowi producenci serwerów i największe na świecie centra danych. Server Premier to rozwiązanie pamięci firmy Kingston sprzedawane według specyfikacji do użytku w serwerach typu white-box, które zostało zatwierdzone przez najważniejszych producentów płyt głównych. Dzięki zastosowaniu blokady BOM zapewniającej spójność marki i wersji podstawowych komponentów (w tym pamięci DRAM, rejestrów, układów PMIC, koncentratora SPD, czujników termicznych i płytki drukowanej), wszystkie rozwiązania pamięciowe firmy Kingston dla serwerów są w 100% testowane i poddawane rygorystycznemu procesowi dynamicznego sprawdzania poprawności działania, zaprojektowanemu w celu wychwycenia w fabryce usterek występujących na wczesnym etapie eksploatacji.







Cechy Server Premier obejmują:

• blokadę BOM (Bill of Materials);

• zgłoszenia zmian części (PCN) - 90 dni;

• wgląd w harmonogram 8Q;

• walidację platform serwerowych;

• certyfikację czołowych producentów płyt głównych dla serwerów;

• ograniczoną dożywotnią gwarancję;

• najlepszą w branży obsługę i wsparcie techniczne.



Oprócz wbudowanego ECC (ODECC) w każdym układzie pamięci DDR5 DRAM, nowe moduły zawierają dodatkową pamięć DRAM do obsługi algorytmu ECC (Error Correction Code) w procesorach Intel i AMD, zapewniając zwiększoną integralność danych i stabilność dla głównych i mobilnych stacji roboczych.



















Źródło: Info Prasowe / Kingston