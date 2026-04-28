Kingston – SSD U.2 NVMe Gen5 o pojemności 30.72 TB

Kingston Digital Europe wprowadza na rynek dysk DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD w nowej, pojemnej wersji 30.72 TB. DC3000ME wykorzystuje interfejs PCIe 5.0 NVMe, a jego prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi do 14 GB/s. Z kolei wydajność odczytu losowego dochodzi do 2.8 mln IOPS. Dzięki temu nośnik pozwala na szybki dostęp do danych w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej. Ponadto kompatybilność wsteczna z PCIe 4.0 ułatwia wdrażanie DC3000ME organizacjom w środowiskach z różnorodnymi serwerami, umożliwiając jednocześnie przyszłe aktualizacje platformy.







Nośnik został zaprojektowany z myślą o niezawodności klasy korporacyjnej, wykorzystuje pamięć 3D eTLC NAND i posiada wbudowaną ochronę przed utratą zasilania (PLP), zabezpieczającą dane w przypadku nieoczekiwanej utraty zasilania. SSD obsługuje 256-bitowe szyfrowanie AES oraz funkcje dysku samoszyfrującego TCG Opal 2.0, pomagając organizacjom spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.



Wszystkie wersje pojemnościowe DC3000ME, w tym nowo wprowadzony model 30.,72 TB, są objęte legendarnym wsparciem technicznym firmy Kingston oraz 5-letnią ograniczoną gwarancją, zapewniając długoterminową pewność wdrożeń w przedsiębiorstwach i centrach danych.

































źródło: Info Prasowe - Kingston