Kingston liderem sprzedaży dysków SSD w 2024 roku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Kingston Digital Europe została wskazana jako największy dostawca dysków SSD w sprzedaży detalicznej w 2024 roku. Wynika to z rankingu przygotowanego przez firmę analityczną TrendForce. Analitycy podają, że Kingston odpowiadał za 36% dostaw dysków na całym świecie w 2024 roku. Firma odnotowała wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2023 i nie tylko utrzymała, ale też umocniła pozycję lidera. Dostawca z drugiego miejsca odpowiadał za 13% całego rynku detalicznego. Kingston zawdzięcza swoje wyniki rozbudowanym na całym świecie kanałom sprzedaży, portfolio topowych modeli SSD oraz rozwiniętemu systemowi wsparcia klientów.







Zgodnie z najnowszymi wynikami, sprzedaż detaliczna dysków SSD zmagała się z wyzwaniami związanymi z utrzymującym się słabym popytem konsumenckim oraz wskaźnikami penetracji dysków SSD w laptopach sięgającymi 100%. Te czynniki przyczyniły się do 14% spadku sprzedaży dysków SSD w kanałach detalicznych rok do roku. Oczekuje się jednak, że rosnąca integracja sztucznej inteligencji w komputerach PC i urządzeniach brzegowych będzie napędzać zapotrzebowanie na dyski SSD o dużej pojemności i wysokiej wydajności. Producenci, którzy priorytetowo traktują zaawansowaną integrację technologiczną, strategiczny rozwój kanałów dystrybucji i silne pozycjonowanie marki, będą lepiej przygotowani do wykorzystania kolejnej fali wzrostu na rynku dysków SSD.



W 2024 roku Kingston znacznie rozszerzył swoją ofertę dysków SSD o nowe produkty w segmentach konsumenckim, centrów danych, przemysłowym i zewnętrznym. Wprowadzenie na rynek dysku SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe wzbogaciło ofertę firmy o SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 dla konsumentów. Z kolei w segmencie centrów danych Kingston opracował model DC2000B – SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 zaprojektowany jako dysk rozruchowy dla serwerów.



Dodatkowo marka zaprezentowała zewnętrzny SSD XS1000 w kolorze czerwonym, który otrzymał nagrodę Red Dot Award 2024 za wzornictwo produktu. Aby jeszcze bardziej rozbudować ofertę dysków, linia przemysłowych SSD została odświeżona. Te nośniki nowej generacji z Locked BOM (Bill-Of-Material) sprawdzą się w wymagających środowiskach, takich jak kioski samoobsługowe, systemy digital signage, robotyka, systemy POS (punkty sprzedaży) i monitoring wideo.











źródło: Info Prasowe - Kingston