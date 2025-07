Kingston rozszerza ofertę dysków SSD NV3 o format M.2 2230

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe uzupełnia ofertę nośników SSD PCIe NVMe o model NV3 w formacie M.2 2230. Jest to dysk, który sprawdzi się w konsolach przenośnych, komputerach NUC oraz laptopach. Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 SSD to kompaktowa, jednostronna konstrukcja M.2 2230 (22 x 30 mm), która umożliwia rozbudowę pamięci masowej do 2 TB w systemach o ograniczonej przestrzeni. Dysk został oparty na kontrolerze NVMe PCIe Gen 4x4; jego prędkości odczytu wynoszą do 6000 MB/s, a zapisu do 5000 MB/s.







Kingston NV3 w formacie M.2 2230 jest dostępny w pojemnościach 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. W komplecie z nośnikiem jest dołączona roczna licencja na oprogramowanie Acronis True Image for Kingston. Użytkownik może też skorzystać z aplikacji Kingston SSD Manager, która umożliwia monitorowanie stanu i wykorzystanie dysku, aktualizację firmware’u oraz bezpieczne usuwanie danych.























źródło: Info Prasowe - Kingston