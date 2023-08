Kingston wprowadza szyfrowany nośnik IronKey Keypad 200C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Digital Europe ogłosił premierę Kingston IronKey™ Keypad 200C, szyfrowanego sprzętowo nośnika w wersji z USB-C1. Model ten zapewnia najnowsze zabezpieczenia danych i kompatybilność z urządzeniami wyposażonymi w interfejs USB typu C bez użycia adapterów. Pamięć KP200C oferuje certyfikowaną zgodność z normą FIPS 140-3 Level 3 (certyfikacja w toku), potwierdzającą bezpieczeństwo klasy wojskowej i posiada alfanumeryczną klawiaturę, która pozwala na łatwe wprowadzanie kodu PIN. Nośnik wyposażony jest w funkcję szyfrowania XTS-AES z kluczem 256-bitowym. Jest także zabezpieczony przed atakami z użyciem hasła metodami Brute Force i BadUSB dzięki cyfrowo podpisanemu oprogramowaniu sprzętowemu, co daje wyjątkowy poziom ochrony cennych danych.







Natomiast opcja Multi-PIN (kody PIN administratora i użytkownika) umożliwia ustawienie łatwych do zapamiętania, a trudnych do odgadnięcia alfanumerycznych kodów PIN. Tryb administratora może służyć do przywrócenia kodu PIN użytkownika i zapewnienia dostępu do pamięci w razie zapomnienia kodu.



Kingston IronKey Keypad 200C jest dostępny w pojemnościach do 256 GB i jest objęty trzyletnią gwarancją z bezpłatną pomocą techniczną.

























Źródło: Info Prasowe - Kingston