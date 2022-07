Klawiatura mechaniczna CORSAIR: K70 PRO MINI WIRELESS 60%

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie nowej gamingowej klawiatury mechanicznej CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB typu 60%. Do słynnej serii K70 dołącza przenośna, kompaktowa klawiatura zmniejszona do skali 60%, ale imponująca wydajnością i konstrukcją. Możliwości personalizacji — od przełączników i nakładek klawiszy po elementy ozdobne korpusu — w połączeniu z wielokrotnie nagradzaną wydajnością serii K70 i hiperszybką technologią SLIPSTREAM WIRELESS sprawiają, że Twoja klawiatura K70 PRO MINI WIRELESS może wyglądać oraz wygrywać dokładnie tak, jak chcesz i gdzie chcesz.



Żadna klawiatura CORSAIR do tej pory nie miała tylu opcji dostosowania. K70 PRO MINI WIRELESS jest wyposażona wyłącznie w mechaniczne przełączniki klawiszy — do wyboru CHERRY MX Red lub SPEED, które nie tylko mają gwarantowaną wytrzymałość 100 milionów naciśnięć klawiszy, ale można je wymieniać na bieżąco, co pozwala szybko dostosować klawiaturę do swoich potrzeb. Można nawet dowolnie mieszać różne przełączniki klawiszy zgodne z MX. Podobnie jest z nakładkami klawiszy: dzięki standardowemu układowi dolnego rzędu klawiszy można przygotować własną kombinację trwałych, odpornych na ścieranie i blaknięcie, formowanych w dwóch cyklach nakładek klawiszy z PBT. Spersonalizować można nawet kultową, charakterystyczną dla serii K70 ramę z aluminium. Wystarczy wymienić jej kolorowy element ozdobny na inny (dodatkowe kolorowe paski do nabycia osobno).



Dzięki trzem opcjom łączności klawiatura K70 PRO MINI WIRELESS jest na tyle wszechstronna, że można jej używać na wszystkich najpopularniejszych platformach gamingowych. Technologia SLIPSTREAM WIRELESS oznacza najszybsze połączenie bezprzewodowe w przypadku komputerów PC i Mac oraz konsoli, a łączność Bluetooth zapewnia zgodność z większością nowoczesnych urządzeń, w tym z telefonami komórkowymi i tabletami. W przypadku połączenia przewodowego przez USB można uzyskać maksymalną wydajność i hiperwysoką częstotliwość raportowania 8000 Hz, czyli przesyłanie sygnałów nawet ośmiokrotnie szybsze niż w standardowych klawiaturach dla graczy. Taka błyskawiczna szybkość reakcji na polecenia bardzo przydaje się w grach, w których liczą się nawet milisekundy.



70 PRO MINI WIRELESS olśniewa w każdej konfiguracji. Personalizowane podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy i efekty podświetlenia o nawet 20 warstwach są wspomagane technologią CORSAIR AXON Hyper-Processing, a intensywne podświetlenie RGB LightEdge ze wszystkich stron dodatkowo rozświetla obrzeża całej klawiatury. Połączenie efektów podświetlenia klawiatury i reszty zestawu umożliwia oprogramowanie CORSAIR iCUE, które służy też do zmiany mapowania klawiszy, przygotowana własnych makr oraz integracji podświetlenia RGB w czasie rzeczywistym podczas gry (tylko w trybie przewodowym).



Kompaktowa klawiatura K70 PRO MINI WIRELESS doskonale nadaje się do zabrania ze sobą w dowolne miejsce. Mimo niewielkiego rozmiaru — 60% standardowej wielkości — ma niemal wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury. To zasługa licznych wbudowanych skrótów klawiaturowym, które umożliwiają aktywację wielu poleceń i sterowanie multimediami, a dodatkowe dostosowania zapewnia oprogramowanie iCUE. Odłączany kabel USB Type-C w oplocie umożliwia szybkie połączenie z dowolnym systemem na potrzeby gry oraz ładowania. Pamięć klawiatury pomieści natomiast nawet 50 profili spersonalizowanych ustawień i podświetlenia. W przypadku połączenia bezprzewodowego jednokrotne naładowanie akumulatora wystarcza aż na 32 godziny gry z włączonymi olśniewającymi efektami RGB lub na 200 godzin działania przy wyłączonym podświetleniu.



Mechaniczna klawiatura gamingowa CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% już jest dostępna w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.



Klawiatura CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.











Źródło: Corsair