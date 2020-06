Kolejne maszyny napędzane sprzętem AMD w rankingu TOP500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła, że cztery kolejne superkomputery z procesorami AMD EPYC znalazły się wśród 50 najwydajniejszych na świecie systemów, w tym na siódmym miejscu opublikowanej dziś listy TOP500. W sumie to już dziesięć maszyn napędzanych przez układy AMD EPYC jest odnotowywanych w tym rankingu. To potwierdza, że coraz więcej zorientowanych na HPC instytucji wybiera 2 generacji procesory AMD EPYC, choć w przygotowaniu są jeszcze dwa najszybsze na świecie eksa-skalarne klastry Frontier i El Capitan. Kolejne superkomputery są też konstruowane w oparciu o AMD EPYC na Uniwersytecie stanu Indiana i Uniwersytecie Purdue, a CERN wykorzystuje platformę AMD do badań w największym na świecie laboratorium fizyki cząstek - Link.









Źródło: Info Prasowe / AMD