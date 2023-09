Kolejne nowości od Mio - MiVue 802 i MiVue 803 z GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do portfolio marki Mio, właśnie trafiły dwie kolejne nowości. Tym razem są to Mio MiVue 802 oraz Mio MiVue 803 z funkcją GPS. Te siostrzane wideorejestratory zapewniają doskonałą jakość nagrywanego obrazu oraz wygodę użytkowania, aby zapewnić precyzyjny zapis każdej chwili podczas podróży. Mio MiVue 802 i Mio MiVue 803 to rejestratory jazdy, które są wyposażone w potężne obiektywy o rozdzielczości 2.5K 1440P oraz przysłonę o wartości F1.8. Zapewniają one niezwykłą jakość nagrywanego obrazu, rejestrując nawet najdrobniejsze szczegóły podróży. Szeroki, rzeczywisty kat widzenie obiektywu wynosi 140O i daje gwarancję, że żaden fragment rejestrowanej trasy nie zostanie pominięty i trafi na nagranie, które w razie potrzeby może być świetnym dowodem na policji lub w sądzie.







Wideorejestratory MiVue 802 i MiVue 803 nie tylko oferują wyższą rozdzielczość, ale również rejestrują bardzo płynne i szczegółowe nagrania. Rejestrują filmy w rozdzielczości Full HD 1080P przy 60 klatkach na sekundę, co daje podwójną gęstość danych (w porównaniu do 30 klatek na sekundę), zapewniając wyjątkowo dokładne i płynne nagrania, nawet podczas nagrywania przy dużych prędkościach. Kamery świetnie radzą sobie także w nocy, dzięki zastosowaniu w nich autorskiej technologii Mio Night Vision. Technologia ta daje gwarancję idealnej jasności i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią iż Twój filmy będą odpowiednio doświetlone.



Synchronizacja w czasie rzeczywistym ze smartfonem

Dzięki zintegrowanemu Wi-Fi kamery MiVue 802 i MiVue 803 umożliwiają błyskawiczną synchronizację nagrań z kamer do smartfona w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można w prosty sposób zarządzać swoimi nagraniami i udostępniać je, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Dane dotyczące kamer bezpieczeństwa oraz oprogramowanie są łatwo aktualizowane za pomocą technologii OTA, co oznacza, że użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń. Co więcej, kamery MiVue 802 i MiVue 803 są w pełni kompatybilne z aplikacją MiVue Manager, która umożliwia łatwe zarządzanie i przeglądanie nagrań na smartfonie oraz narzędzia PC do odtwarzania wideo w rozdzielczości Full HD.



Inteligentny tryb parkingowy

Z kamerą Mio MiVue 802 lub MiVue 803 na pokładzie można bez obaw zostawić zaparkowany samochód – obydwa urządzenia są bowiem wyposażone w inteligentny tryb parkingowy. Jeśli podczas postoju dojdzie do stłuczki, otarcia, zadrapania lub innej nietypowej sytuacji, kamera zarejestruje to zdarzenie. Tryb parkingowy wymaga podłączenie do Smartboxa, który nie jest częścią zestawu.



Ostrzeżenie o odcinkowym pomiarze prędkości

Wysokość mandatów w ostatnich latach stale rośnie, dlatego warto zaopatrywać się w kamery samochodowe, które ostrzegają kierowcę o odcinkowych pomiarach prędkości na drogach. Kamera Mio MiVue 803 (dzięki wbudowanemu GPS) wyświetla odległość i czas w sekundach do fotoradaru, a także limit prędkości oraz średnią prędkość na danym odcinku. Funkcja ta jest niezmiennie doceniania przez kierowców na całym świecie i pozwala skutecznie unikać płacenia mandatów za przekroczenie prędkości.



Mio MiVue 802 kosztuje 399 PLN, a model Mio MiVue 803 z GPS – 449 PLN.





















