Komputronik zgasi światło dla Ziemi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Akcja Godzina dla Ziemi została zapoczątkowana w 2007 r. Pomysłodawcą jest WWF. W ten sposób organizatorzy chcą zmusić nas do refleksji nad zmianami klimatycznymi. W tym roku Godzina dla Ziemi odbędzie się w sobotę 25 marca, a do światowej akcji dołącza Komputronik. Ideą akcji jest symboliczne zgaszenie światła na całym świecie. Jednego dnia o tej samej godzinie ludzie wyłączają je w swoich domach, a firmy oraz władze miast wygaszają iluminacje charakterystycznych budynków i obiektów. W tym roku do akcji włączył się także Komputronik, który z tej okazji punktualnie o 20.30 wygasi światła we wszystkich swoich salonach stacjonarnych.







Nie oznacza to, że w tym czasie nie będziemy mogli zrobić zakupów w salonach marki. Wszystkie sklepy będą funkcjonować według normalnych godzin pracy, a dodatkowo w salonach znajdziemy też informacje o idei Godziny dla Ziemi.











Źródło: Info Prasowe / Komputronik